Grundlärare fritidshem till Klågerupskolan

Vill du arbeta på en skola som präglas av höga förväntningar, vetenskaplig grund och där alla ges möjlighet att lyckas? Nu söker vi dig som är en engagerad och behörig Grundlärare med inriktning mot Fritidshem och som vill vara med och utveckla vår verksamhet på Klågerupskolan, en F-9 skola för 500 elever och ett fritidshem med 200 elever.
Klågerupskolan är en del av Svedala kommun, en attraktiv familjekommun i en expansiv fas. Vi arbetar aktivt för attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser och erbjuder dig en utvecklande tjänst med engagerade kollegor.
Uppdrag
I din roll som Grundlärare med inriktning mot Fritidshem är du en avgörande länk i elevernas utveckling och lärande under hela skoldagen. Du ingår i ett arbetslag där du bidrar till att utveckla fritidshemmet och skapa en verksamhet där eleverna lyckas.
• Helhetsansvar och Samverkan: Du ser elever utifrån ett helhetsperspektiv. En viktig del av din roll är ett nära och aktivt samarbete med klasslärarna för att säkerställa att fritidshemmets pedagogiska uppdrag kompletterar och berikar skolans undervisning. Detta innefattar bland annat samverkan med klasslärare samt möjlighet att använda din ämnesbehörighet i undervisning under skoldagen.
• Utveckling och Ledarroll: Du ansvarar för att leda, organisera och utveckla fritidshemmets arbete så att det lever upp till både lokala och nationella mål och riktlinjer.
• Trygghet och Meningsfull Fritid: Du arbetar för att skapa en trygg och meningsfull fritid där eleverna är delaktiga och får sina kunskaper och färdigheter insatta i ett sammanhang.
Kompetens
Vi söker dig som är behörig Grundlärare med inriktning mot Fritidshem och som vill arbeta för att skapa en positiv känsla för både det som varit och för de utmaningar som ligger framför oss.
Vi ser att du har:
• God pedagogisk insikt om skolans styrdokument och kan använda den effektivt i ditt dagliga arbete.
• Förmåga att skapa hållbara relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare.
• Ett initiativtagande och öppet förhållningssätt som skapar engagemang och delaktighet, samtidigt som du uppmuntrar elevinflytande och utvecklar elevernas ansvarstagande.
• Ett strukturerat arbetssätt och är van att organisera, planera och följa upp ditt arbete.
• Viljan att vara en god ambassadör för Klågerupskolan och arbeta för vår vision - Vi ska ge alla möjlighet att lyckas. Publiceringsdatum2025-10-21Arbetstid och varaktighet
Tillsvidareanställning på heltid med tillträde 1 januari 2026 eller efter överenskommelse. Vi tillämpar individuell lönesättning.
Utöver kollektivavtalade förmåner som pension och försäkringar erbjuder Svedala kommun bland annat friskvårdsersättning och förmånscykel.
Individuell lönesättning tillämpas. Övrig information
Vi tillämpar löpande urval så skicka gärna in din ansökan redan idag.
Bifoga din lärarlegitimation och behörighetsförteckning digitalt under övriga dokument.
Utdrag från belastningsregistret krävs för anställning. Belastningsregister för skola beställer du på polisens hemsida via länken: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svedala kommun
(org.nr 212000-1074), https://www.svedala.se/ Kontakt
Rektor
Anders Stenström anders.stenstrom@svedala.se 040-626 89 02 Jobbnummer
9566778