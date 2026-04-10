Grundlärare fritidshem till Bergaskolan
2026-04-10
Publiceringsdatum2026-04-10
Nu söker vi två grundlärare i fritidshem till Bergaskolan!
Våra kolleger ser fram emot att ytterliga öka antalet grundlärare fritids och bli fler som deltar i planeringen av det pedagogiska arbetet. I din roll ansvarar du för att planera, undervisa och bedöma eleverna i vårt fritidshem. Utifrån läroplanen och våra styrdokument skapar du en miljö i fritidshemmet som syftar till att stärka våra elever i såväl deras kunskapsutveckling som i deras personliga utveckling. Som grundlärare i fritidshem hos oss ska du också arbeta för att erbjuda våra elever en meningsfull fritid. I det ingår det att uppmuntra till allsidiga kontakter, social gemenskap och att stärka grupp relationer. Under tiden våra elever går i skolan samverkar du med vår skolpersonal.
Det är ett viktigt tillsammansarbete vi försöker bygga här på Bergaskolan - vi hoppas att du vill bli en del att detta. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad grundlärare i fritidshem. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från yrket. Du har god insikt och kunskap i skolans styrdokument och tillämpar dem i det dagliga arbetet. Vidare har du en god didaktisk och pedagogisk förmåga som gör att du självständigt kan leda och organisera ditt arbete för att skapa studiero och en god lärmiljö, för våra elever, under hela dagen.
Du är kreativ och kan anpassa ditt förhållningssätt och dina pedagogiska metoder och tekniker utifrån den individuella elevens, eller elevgruppens behov. Du utvecklar den pedagogiska verksamheten till att både bli rolig, inspirerande och utmanande och du skapar goda relationer med elever, föräldrar och kollegor. Utifrån evidensbaserad forskning kan du utveckla ditt arbete och med en god kännedom och vana arbetar du effektivt med relevanta digitala verktyg
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Bergaskolan är en stor F-9 grundskola med tillhörande fritidshem. Det finns även två klasser inom anpassad grundskola för de äldre eleverna och tillhörande korttidsvistelse. Våra lokaler är väl anpassade för den verksamhet som verkar inom dem. Närheten till Limhamns idrottsplats och idrottshall är något vi utnyttjar väl. Inför hösten - 26 strukturerar skolan om sin arbets- och utvecklingsorganisation där de biträdande rektorerna i större utsträckning kommer att ges möjlighet att arbeta nära sina ansvarsområden. Rektor leder den samlade elevhälsan där skolsköterskor, kuratorer, syv och specialpedagoger ingår. Även speciallärare är en del av EHT när det gäller kunskapsutveckling och uppföljning. Vårt pedagogiska fokus ligger på språk- och kunskapsutvecklande arbete som ska genomsyra hela skolan. I våra tidigare skolår satsar vi starkt på att möta alla våra elever och ett tydligt fokus ligger på läsa-, skriva och räkna. På Bergaskolan arbetar vi aktivt för att varje elev ska trivas och känna trygghet. Lika viktigt som att våra elever trivs och mår bra är det viktigt att våra medarbetare har tydliga uppdrag som följs upp och arbetslag som stöttar varandra och arbetar tillsammans mot våra mål. Skolledningen arbetar nära arbetslagen för ett gemensamt och fokuserat pedagogiskt ledarskap som leder till trygg skola och goda resultat för så väl elev som personal.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6500 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 2
Tillträde: Augusti 2026Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Så ansöker du
