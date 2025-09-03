Grundlärare fritidshem, inriktning musik, Blombackaskolan
Blombackaskolan är en tvåparallellig F-9-skola med ca 500 elever och 70 anställda. Skolan är belägen vid Torekällberget med nära kollektiva kommunikationer, centralt i Södertälje, med en fantastisk naturnära skolgård. Vi arbetar i ett trivsamt, erfaret kollegium där det finns en uttalad trivsel i både elev och personalgrupp. Skolan har en stabil grundstruktur med arbetslag som enhet för pedagogisk utveckling och med en undervisningsnära skolledning.
Det finns en stolthet av att vara en del av Blombackaskolan. Blombackaskolan är en mångkulturell skola där vi ser styrkan i olika språk och kulturer och vi värnar om en pedagogik som utgår från elevernas bakgrunder på ett sätt som stärker olikheterna. Kreativitet, nyfikenhet och ödmjukhet är gynnsamt i en mångkulturell miljö samtidigt som struktur, tydlighet och ledarskapsskicklighet är givna kompetenser i läraryrket för att stärka god undervisning. På Blombackaskolan är det naturligt att vi alla arbetar för att vara den bästa skolan för varje elev.
Dina arbetsuppgifter
Du undervisar våra elever i fritidshemmet årskurs F-3. Som fritidshemslärare på Blombackaskolan ansvarar du för att planera, genomföra och följa upp din undervisning. Du har förmågan att skapa en positiv lärmiljö med tillgänglig undervisning som skapar lust att lära och där eleverna utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.
I klassrummet är du en tydlig ledare som har höga förväntningar på eleverna samtidigt som du ger eleverna ansvar att arbeta såväl i grupp som enskilt. Ditt tydliga ledarskap och varierade undervisning både främjar och upprätthåller trygghet och studiero i klassrummet. Blombackaskolans undervisning genomsyras av ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt som präglas av elevdelaktighet, tydliga lärandemål som utvärderas och följs upp.
Vem är du?
Du är genuint intresserad av undervisning, skolutveckling och att söka nya vägar för att ge eleverna den bästa tänkbara utbildningen. Du ser dig själv som en självklar del för att skapa goda förutsättningar för elevernas utveckling och du har god förmåga att se till varje elevs individuella behov. Du är professionell och trygg i din yrkesroll och du samarbetar bra med andra kollegor. Du har förmågan att lyssna och kommunicera med andra på ett tydligt och lösningsfokuserat sätt med målet att nå resultat.
Personliga egenskaper:
• Du har lätt för att skapa goda relationer och samverka med elever, vårdnadshavare, kollegor, skolans elevhälsoteam samt skolledning
• Du arbetar för en hållbar organisation där du sprider kunskap, tar ansvar och stöttar dina kollegor
• Du har god förmåga för analys och reflektion och utvecklar ständigt din yrkesroll och skolans arbete
• Du arbetar för att hålla värdegrundsarbetet levande varje skoldag
• Du har god förmåga att på ett varierat sätt följa och bedöma elevens kunskapsutveckling i samarbete med eleven
Krav:
• Du har lärarlegitimation för fritidshem med inriktning musik
• Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och har ett formativt förhållningssätt till din undervisning
• Du är en tydlig ledare i klassrummet och har förmågan att anpassa din undervisning till den elevgrupp du möter
• Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska samt att kommunicera med elever, vårdnadshavare och kollegor på ett sätt där du tar ansvar för budskapet och att mottagaren förstår vad du menar
• Du har kompetens och erfarenhet av att arbeta med ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt med goda resultat
Meriterande:
• Du har vana och skicklighet i att använda digitala verktyg och verktygen används medvetet så att de stärker elevernas lärande
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
En tillsvidareanställning 100% som fritidshemslärare mot årskurs F-3.
Varje dag går ca 6 000 personer till sitt jobb i Södertälje kommun. Vi har många olika roller hos oss och vill erbjuda dig ett meningsfullt jobb där du får möjlighet att bidra till samhället och samtidigt känna glädje. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att utvecklas och sätta avtryck på riktigt.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du bl.a. trygga anställningsvillkor, ett generöst friskvårdsbidrag samt möjlighet att byta semesterdagstillägget mot extra lediga dagar. Inom vissa verksamheter finns även möjlighet till viss flexibilitet avseende arbetstid och arbetsformer. Vi har ett stort utbud av utbildningar och kompetenshöjande insatser för dig som medarbetare. För mer detaljerad information kring våra förmåner läs gärna mer på vår externa hemsida: https://www.sodertalje.se/formaner
Välkommen till oss!
Hälsningar
Eva Pettersson, rektor Blombackaskolan Ersättning
