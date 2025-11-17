Grundlärare fritidshem Blombackaskolan, inriktning musik
2025-11-17
Blombackaskolan är en tvåparallellig F-9-skola med cirka 520 elever och 70 medarbetare. Skolan ligger centralt i Södertälje, intill Torekällbergets natursköna område och med goda kommunikationsmöjligheter. Vår skolgård erbjuder en inspirerande och naturnära miljö som uppmuntrar till lärande och lek.
Vi har ett välfungerande och erfaret kollegium där arbetsglädje, samarbete och trivsel präglar personal- och elevgrupper. Skolan har en stabil organisation med arbetslag som grund för pedagogisk utveckling och en skolledning som är nära undervisningen och stödjer det dagliga arbetet.
På Blombackaskolan finns en stark känsla av gemenskap och stolthet. Vår pedagogik tar tillvara på mångfalden och använder den som en resurs i undervisningen.
Vi värdesätter kreativitet, nyfikenhet och ödmjukhet - egenskaper som blomstrar i en mångkulturell miljö. Samtidigt är struktur, tydlighet och ett professionellt ledarskap centrala delar av vårt arbete för att skapa goda förutsättningar för lärande.
På Blombackaskolan delar vi en gemensam ambition - att varje dag arbeta för att vara den bästa skolan för varje elev.Publiceringsdatum2025-11-17Arbetsuppgifter
Som fritidshemslärare på Blombackaskolan undervisar du elever i årskurs F-3. Du planerar, genomför och följer upp din undervisning med fokus på att skapa en positiv, tillgänglig och stimulerande lärmiljö. Ditt arbete bidrar till att väcka elevernas lust att lära och stödjer deras utveckling utifrån individuella förutsättningar.
I klassrummet är du en trygg och tydlig ledare som har höga förväntningar på eleverna. Du ger dem ansvar och möjlighet att arbeta både självständigt och i grupp. Genom ett närvarande ledarskap och en varierad undervisning främjar du trygghet, studiero och arbetsglädje.
Undervisningen på Blombackaskolan präglas av ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt där elevdelaktighet, tydliga lärandemål samt kontinuerlig uppföljning och utvärdering är centrala delar.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett genuint intresse för undervisning och skolutveckling, och som ständigt strävar efter att hitta nya vägar för att ge eleverna den bästa möjliga utbildningen. Du ser dig som en självklar del i att skapa goda förutsättningar för varje elevs lärande och utveckling, och du har förmågan att möta eleverna utifrån deras individuella behov.
Du är trygg och professionell i din yrkesroll och samarbetar väl med kollegor. Genom ett tydligt och lösningsfokuserat arbetssätt bidrar du till ett positivt och resultatinriktat arbetsklimat.Dina personliga egenskaper
• Du har lätt för att bygga förtroendefulla relationer och samarbeta med elever, vårdnadshavare, kollegor, elevhälsoteam och skolledning.
• Du bidrar till en hållbar organisation genom att dela med dig av kunskap, ta ansvar och stötta dina kollegor.
• Du har god analytisk och reflekterande förmåga och arbetar kontinuerligt med att utveckla både din yrkesroll och skolans verksamhet.
• Du engagerar dig i skolans värdegrundsarbete och ser till att det genomsyrar vardagen.
• Du följer och bedömer elevernas kunskapsutveckling på ett varierat och inkluderande sätt i nära samarbete med eleverna.Kvalifikationer
• Du har lärarlegitimation med behörighet för fritidshem och inriktning mot musik.
• Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och arbetar utifrån ett formativt och utvecklingsinriktat förhållningssätt.
• Du är en tydlig och trygg ledare i klassrummet och har förmågan att anpassa undervisningen utifrån elevernas behov och förutsättningar.
• Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och kommunicerar professionellt med elever, vårdnadshavare och kollegor på ett sätt som skapar förståelse och förtroende.
• Du har dokumenterad erfarenhet av och kompetens i att arbeta med ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt med goda resultat.
Meriterande:
• Du har god vana och pedagogisk skicklighet i att använda digitala verktyg.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och din förmåga att bidra till skolans gemensamma utveckling.
Vi erbjuder dig
En visstidsanställning på 100% i 3-4 månader med möjlighet till förlängning som fritidshemslärare mot årskurs F-3.
Varje dag går ca 6 000 personer till sitt jobb i Södertälje kommun. Vi har många olika roller hos oss och vill erbjuda dig ett meningsfullt jobb där du får möjlighet att bidra till samhället och samtidigt känna glädje. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att utvecklas och sätta avtryck på riktigt.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du bl.a. trygga anställningsvillkor, ett generöst friskvårdsbidrag samt möjlighet att byta semesterdagstillägget mot extra lediga dagar. Inom vissa verksamheter finns även möjlighet till viss flexibilitet avseende arbetstid och arbetsformer. Vi har ett stort utbud av utbildningar och kompetenshöjande insatser för dig som medarbetare. För mer detaljerad information kring våra förmåner läs gärna mer på vår externa hemsida: https://www.sodertalje.se/formanerÖvrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster som kräver registerkontroll. Ett registerutdrag (bakgrunds- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen med din ansökan!
Med vänlig hälsning,
Eva Pettersson, rektor Blombackaskolan Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje kommun
(org.nr 212000-0159) Kontakt
Administrativ chef
Nadia Ehn Nadia.ehn@skolasodertalje.se 08-523 15 78 Jobbnummer
9607612