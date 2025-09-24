Grundlärare F-3, Vrena Friskola
2025-09-24
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
, Flen
Grundlärare F-3, på Vrena Friskola
Arbetsplatsen
Vrena friskola är en F-6 skola med som till hösten har ca 90 elever. Skolan ligger naturskönt med närhet till skolskog och med en skolgård som inspirerar till lek och nya upptäckter. Vi har även förskola och fritidshem som finns i samma lokaler som skolan.
Vår huvudman är Vrena friskoleförening, en icke vinstdrivande ekonomisk förening som har startat och drivit skolan sedan 2012.
Vi är en skola med goda relationer mellan barn och vuxna och vi arbetar aktivt med att skapa en trygg miljö för alla elever. Vi arbetar med kollegialt lärande där vi utmanar våra tankar och arbetssätt för att söka utveckling samtidigt som vi hjälper varandra till lärande.
Arbetsuppgifter
Som lärare på Vrena friskola är du en del av ett arbetslag bestående av lärare som arbetar tillsammans med eleverna för att lära eleverna för livet. Som lärare ansvarar du för undervisningen som du planerar, genomför och utvärderar i enlighet med Lgr 22. Det finns även möjligheter att ansvara inom andra områden som exempelvis kultur, bibliotek eller trygghetsarbete. Du leder arbetet i klassrummet tillsammans med en kollega som även arbetar på skolans fritidshem, vilket vi ser ger bra övergångar mellan skola-fritids.
Detta erbjuder vi dig:
• Möjlighet att arbeta på en mindre skola där man kan vara en del i utvecklingen av verksamheten med närhet till skolans ledning.
• Delaktighet i ett arbetslag där samarbete, flexibilitet och engagemang står högt i kurs.
• En skola med organiserade rastaktiviteter och stor gemenskap mellan eleverna över åldersgränser.

Publiceringsdatum: 2025-09-24

Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare för att undervisa i åk F-3.
Du är tydlig, trygg och stabil i din yrkesroll. Du har förmåga att samarbeta med elever, vårdnadshavare och övrig personal i verksamheten.
Du har en positiv grundsyn och tror på varje individs vilja att utvecklas och lära. Du är prestigelös och lösningsfokuserad och förstår nyttan av att arbeta i ett team och lära tillsammans. Du har förmågan att arbeta självständigt och målinriktat. Du kan vid behov samarbeta med skolans elevhälsoteam. Det är också viktigt att du är flexibel och lätt kan anpassa dig till ändrade omständigheter i verksamheten.
Erfarenhet av arbete förskoleklass och lågstadiet är meriterande och grundläggande IT-kunskaper är ett krav.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Utdrag ur belastningsregistret är ett lagstadgat krav. Övrig information
Vi är cirka 30 medarbetare inom Vrena friskola, F-6, fritids och förskola tillsammans.
Tjänsten söker du genom att mejla dina handlingar till oss, ansokan@vrenafriskola.se
Anställningsvillkor
Månadslön, Individuell lönesättning
Anställningsform: Ferietjänst. Allmän visstidsanställning till och med 2026-06-10.
Erfarenhet: Erfarenhet är meriterande.
Arbetstid: Dagtid.
Tillträde: Tillträde sker 2026-01-15 eller annan överenskommelse.
Tjänsten kommer att tillsättas under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Vrena friskolas lärare har Almega Friskoleavtal som kollektivavtal vilket bland annat innebär tjänstepension och ITP-planen samt försäkringar.
Vi kommer att arbeta fortlöpande med i rekryteringsprocessen så ansök redan idag. Så ansöker du
Sista ansökningsdatum: 2025-10-10. Kontakt
Johanna Karlsson, Rektor johanna.karlsson@vrenafriskola.se
Helena Karlsson, Bitr. Rektor helena.karlsson@vrenafriskola.se Facklig kontakt
Sveriges lärare Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
E-post: ansokan@vrenafriskola.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vrena Friskolefören
, http://vrenafriskola.se
TÄRNÖVÄGEN 2 (visa karta
611 73 VRENA Arbetsplats
Vrena Friskoleförening Jobbnummer
9524392