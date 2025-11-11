Grundlärare F-3 Mariedalsskolan
2025-11-11
I Timrå finns blandningen av allt du tycker om att fylla livet med; från äventyrliga aktiviteter till storslagen natur. Det bästa av två världar helt enkelt - där pulsen också får möta lugn och ro. Här finns tid att leva - här är tillvaron okrånglig.
Hos oss har du chansen att göra skillnad, skapa mervärde och utvecklas professionellt samtidigt som du är med på en stor utvecklingsresa för hela regionen. Vi erbjuder dig en arbetsplats med korta beslutsvägar där vi lär oss medan vi arbetar och tar nya vägar när vi behöver.
Mariedalsskolans kärnvärden är trygghet och trivsel, bekräftelse av varje elev, fokus på kvalitet i varje lärandesituation, förberedelse av eleverna för en värld i ständig förändring.
Mariedalsskolans kärnvärden är trygghet och trivsel, bekräftelse av varje elev, fokus på kvalitet i varje lärandesituation, förberedelse av eleverna för en värld i ständig förändring.
Vår värdegrund vilar på tre ben. Var rädd om dig själv, var rädd om varandra och var rädd om din skola.
Arbetsuppgifter.
Lärare i förskoleklass och fritidshem. Du kommer att tillhöra ett lärteam som tillsammans ansvarar ni för att skapa en tillgänglig lärmiljö genom ledning och stimulans för alla elever.
Du undervisar i förskoleklass och på fritidshemmet tillsammans med andra lärare. Du samverkar även med skolans elevhälsa och övriga arbetslag på skolan. I tjänsten ingår ett delat ansvar för att skapa tillgänglig och likvärdig undervisning för alla våra elever. Andra delar av uppdraget är mentorskap för elever, kontakter med vårdnadshavare, dokumentation, uppföljningar, analysarbete med mera.Kvalifikationer
Vi söker dig som är behörig lärare med legitimation i åk F-3.
God erfarenhet av den första läs- och skrivinlärningen samt matematikinlärning
Du är lösningsfokuserad, flexibel och har lätt för samarbete. Du skapar en tillgänglig lärmiljö där eleverna utvecklas och når målen. Du har god kunskap om skolans läroplan, skollag samt andra styrdokument. Du värnar om varje elevs bästa, har förmågan att möta varje elev utifrån sina förmågor samt ett professionellt bemötande. Du har en god förmåga att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor
I ditt arbete ingår bland annat att planera, genomföra och utvärdera pedagogiskt arbete individuellt och tillsammans med andra, allt för att eleverna ska uppnå sin fulla potential.Anställningsvillkor
Betyg och examensbevis uppvisas vid eventuell intervju. Giltigt utdrag från belastningsregistret är en förutsättning för att anställning ska kunna ske.
Tjänsten är ett vikariat. Jan 2026 - Mars 2026 ( ev förlängning), semestertjänst.
Vid eventuell övertalighet inom kommunen omprövas alla rekryteringar.
Timrå kommun tillämpar rökfri arbetstid.
Barn och utbildning, Mariedals skola
Roger Söderman, Rektor Mariedalsskolan
