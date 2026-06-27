Grundlärare F-3
Timrå Kommun / Grundskollärarjobb / Timrå Visa alla grundskollärarjobb i Timrå
2026-06-27
, Sundsvall
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
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, Sundsvall
, Härnösand
eller i hela Sverige
I Timrå finns blandningen av allt du tycker om att fylla livet med; från äventyrliga aktiviteter till storslagen natur. Det bästa av två världar helt enkelt – där pulsen också får möta lugn och ro. Här finns tid att leva – här är tillvaron okrånglig.Hos oss har du chansen att göra skillnad, skapa mervärde och utvecklas professionellt samtidigt som du är med på en stor utvecklingsresa för hela regionen. Vi erbjuder dig en arbetsplats med korta beslutsvägar där vi lär oss medan vi arbetar och tar nya vägar när vi behöver.Vi arbetar för att göra det enklare att leva, växa och mötas med visionen - Timrå en stark kommun i en växande region!Läs gärna mer på timra.se
Vill du arbeta på en skola där relationer, trygghet och samarbete står i centrum?
Bergeforsens skola är en F-6-skola 15 minuter från centrala Sundsvall och alldeles bredvid E4. Skolan har en tydlig struktur, engagerade medarbetare och ett starkt fokus på trygghet, studiero och tillgänglig undervisning. Hos oss möts eleverna av vuxna som bryr sig, samarbetar och tar gemensamt ansvar för varje elevs utveckling och välmående. Bergeforsens skola är en F-6 Grund- och Anpassad grundskola – där alla kan trivas, utvecklas och känna arbetsglädje. Här samarbetar förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och fritidshem. På skolan går det idag ca 200 elever. De många olika verksamheterna är väl integrerade så att alla barn och vuxna känner tillhörighet och gemenskap.
Brinner du för undervisning och att skapa relationer med alla elever.
Vi tror på att skapa en trygg, lärorik och lustfylld vardag för elever i förskoleklass och lågstadiet? Vill du vara med från början av en förskoleklass start och följa elverna till årskurs 3. Vi vet att en bra start där tidiga insatser och en välplanerad undervisning har stor betydelse för alla elevers utveckling.
Du ingår tillsammans med en fritidslärare i ett arbetslag runt eleverna och samarbetar med elevhälsan. Du är viktig i att skapa en strukturerad och anpassad miljö som främjar trygghet och lärande.
I dina arbetsuppgifter ingår:
Planering, genomförande och utvärdering av undervisningen.
Att använda varierade och inkluderande undervisningsmetoder som möter alla elever.
Aktivt mentorskap och ett nära, förtroendefullt samarbete med vårdnadshavare.
Att tillsammans med din närmaste kollega i klassen samarbeta i arbetslag och driva det pedagogiska utvecklingsarbetet framåt.
Rekrytering sker fortlöpande.
För att bli aktuell för tjänsten kan du i samband med intervju eller inför anställning behöva:• uppvisa giltig ID-handling• vid behov styrka utbildning med betyg eller examensbevis• kunna visa att du har rätt att arbeta i Sverige genom giltigt arbetstillstånd• vid behov uppvisa giltigt körkort• vid behov uppvisa giltig yrkeslegitimationVid en eventuell anställning behöver du även uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret. Utdraget beställs via polisens hemsida och det är endast utdraget "Utdrag för arbete inom skola eller förskola" som accepteras. För att underlätta och snabba på rekryteringsprocessen får du gärna beställa utdraget redan nu via denna https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Timrå Kommun
(org.nr 212000-2395), https://www.timra.se/
861 39 BERGEFORSEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Timrå Kommun Jobbnummer
9982053