Grundlärare f-3
Föreningen Lunds Montessorigrundskola / Grundskollärarjobb / Lund Visa alla grundskollärarjobb i Lund
2026-06-08
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Lunds Montessorigrundskola är en fristående skola som drivs av en ideell familjeförening. Skolan bedriver undervisning för åk.F-9 och har totalt 280 elever. Vi erbjuder en trygg miljö där elever kan växa och utvecklas i egen takt, utifrån egna förutsättningar och behov. Undervisningen sker ofta i mindre grupper, vilket ger varje elev stort utrymme att utvecklas i sitt lärande. Vi tillämpar ett elevaktivt arbetssätt och använder montessorimateriel på alla stadier. Elever på Lunds Montessorigrundskola blir väl förberedda kunskapsmässigt, vilket inte minst visar sig genom goda studieresultat.
På Lunds Montessorigrundskola arbetar skickliga och mycket engagerade pedagoger, totalt har vi 55 medarbetare. Arbetslagen består av legitimerade lärare med montessoriutbildning, resurspedagoger och specialpedagoger/speciallärare. De arbetar tillsammans stadievis som team. Pedagogerna lägger lika stor vikt vid bemötandet gentemot eleverna, på att stärka eleverna och deras självförtroende, som på att förmedla kunskap.
Vi söker nu en grundlärare f-3 med behörighet Svenska/SO/Montessoripedagogik. Tjänsten är till vårt lågstadieteam där det arbetar 8 lärare som ansvarar för undervisning och mentorskap i fyra åldersblandade klasser f-3 med 28 elever i varje klass. Montessoriutbildning är meriterande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08
E-post: rektor@lmgilund.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Grundlärare f-3". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Föreningen Lunds Montessorigrundskola
Sankt Lars väg, Byggnad 4 (visa karta
)
222 70 LUND Arbetsplats
Lunds Montessorigrundskola Kontakt
Rektor
Sara Lill sara.lill@lmgilund.se 0761401909 Jobbnummer
9952448