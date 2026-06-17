Grundlärare år år 4-6
Timrå Kommun / Grundskollärarjobb / Timrå Visa alla grundskollärarjobb i Timrå
2026-06-17
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I Timrå finns blandningen av allt du tycker om att fylla livet med; från äventyrliga aktiviteter till storslagen natur. Det bästa av två världar helt enkelt – där pulsen också får möta lugn och ro. Här finns tid att leva – här är tillvaron okrånglig.Hos oss har du chansen att göra skillnad, skapa mervärde och utvecklas professionellt samtidigt som du är med på en stor utvecklingsresa för hela regionen. Vi erbjuder dig en arbetsplats med korta beslutsvägar där vi lär oss medan vi arbetar och tar nya vägar när vi behöver.Vi arbetar för att göra det enklare att leva, växa och mötas med visionen - Timrå en stark kommun i en växande region!Läs gärna mer på timra.se
Grundlärare i Ma/NO till årskurs 4–6 Söråkers skola
Är du en pedagog som brinner för att göra matematik begriplig och naturvetenskap spännande? Vill du arbeta på en arbetsplats i ständig utveckling tillsammans med ett team som verkligen stöttar varandra? För att ge våra elever i Söråker de bästa förutsättningarna söker vi nu en skicklig Ma/NO-lärare till vårt mellanstadium. I det här uppdraget är ni tre grundlärare som tar fullt ansvar för våra två klasser i årkurs 4. Publiceringsdatum2026-06-17Om tjänsten
I rollen som lärare för årskurs 4–6 har du ett av skolans viktigaste uppdrag. Det är här grunden från lågstadiet fördjupas och elevernas nyfikenhet för logik och naturvetenskapliga samband tar fart på riktigt.
Du kommer att ingå i ett ämneslag där vi tillsammans planerar och utvecklar undervisningen. Vi arbetar målinriktat för att skapa mindre sammanhang och anpassade lärmiljöer där varje elev får möjlighet att växa. Som Ma/NO-lärare hos oss får du stort utrymme att använda din kreativitet för att göra undervisningen både utmanande och lustfylld, du kommer även få möjlighet att arbeta tillsammans i ämnesspår med dina kollegor från förskoleklass till år 6 systematiskt.
För Söråkers bästa – en arbetsplats i utveckling
Söråkers skola är inne i en spännande utvecklingsresa. Vi nöjer oss inte med "bra", utan vi strävar efter att vara de bästa pedagogerna för Söråkers bästa. Det innebär att vi vågar testa nytt, utvärdera och ständigt förbättra oss för att möta elevernas behov.
När du kliver in hos oss möts du av ett härligt gäng med god sammanhållning. Vi är en personalgrupp som skrattar tillsammans, delar med oss av våra bästa lektionstips och alltid finns där för varandra när det behövs. Vi tror på kraften i laget och att goda relationer mellan kollegor är grunden för en bra skola.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet i Matematik och NO för årskurs 4–6 först och främst. Du är en trygg ledare i klassrummet som ser varje elev och har förmågan att förklara komplexa samband på ett enkelt och inspirerande sätt.
Vi söker dig som:
Har ett genuint intresse för Ma/NO-ämnena och hur man gör dem relevanta för barn i mellanstadieåldern
Trivs i en miljö som präglas av utveckling och förändring.
Är en lagspelare uti fingertopparna och ser samarbetet med kollegor som en av de största vinsterna i yrket.
Är skicklig på att bygga förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
Vad erbjuder vi?
En stimulerande arbetsmiljö där din kompetens värdesätts och där du får möjlighet att vara med och forma en verksamhet i framkant. Men framförallt – världens bästa kollegor och fantastiska elever! Varmt välkommen med din ansökan!
För att bli aktuell för anställning kan det krävas att du i samband med intervju eller inför anställning:• uppvisar giltig ID-handling• vid behov styrker utbildning med betyg eller examensbevis• har rätt att arbeta i Sverige och kan uppvisa giltigt arbetstillstånd• vid behov uppvisar giltigt körkort• vid behov uppvisar giltig yrkeslegitimationFör vissa tjänster kan säkerhetsprövning komma att genomföras i enlighet med gällande regelverk. Om tjänsten omfattas av säkerhetsprövning krävs att du genomgår och godkänns i denna. För ett fåtal säkerhetsprövade tjänster kan det, utöver krav på godkänd säkerhetsprövning, även krävas svenskt medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Timrå Kommun
(org.nr 212000-2395), https://www.timra.se/
861 51 SÖRÅKER Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Timrå Kommun Jobbnummer
9968744