Grundlärare 4-6 till Svalsta skola
Nyköpings kommun - Division Utbildning / Grundskollärarjobb / Nyköping Visa alla grundskollärarjobb i Nyköping
2026-02-16
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nyköpings kommun - Division Utbildning i Nyköping
Division Utbildning har över 1900 medarbetare som tillsammans arbetar för att ge barn, unga och vuxna en god utbildning. Vi fokuserar på att stimulera elevers lärande utifrån deras förutsättningar och erbjuder några av samhällets viktigaste tjänster. Här gör ditt arbete verklig skillnad.
Vi ansvarar för 31 förskolor, 17 grundskolor, anpassad grundskola, Nyköpings gymnasium, anpassad gymnasieskola samt vuxenutbildningen på Campus Nyköping. Nyköping växer och vår skolorganisation utvecklas i takt med kommunen. Nu söker vi två st.grundlärare 4-6 till Svalsta skola.
Vår organisation
F-9-verksamheten omfattar 17 grundskolor och anpassad skola, fördelade på sju rektorsområden. Varje område har rektor, biträdande rektorer och elevhälsoteam. Med skolor både i tätort och på landsbygd arbetar vi för ökad likvärdighet, integration och hög kvalitet i den kommunala skolan.
De senaste åren har vi utvecklat vårt systematiska kvalitetsarbete och ett gemensamt språkutvecklande arbetssätt. Varje skola har schemalagd tid för konferenser, utvecklingsarbete och samverkan.
Om rektorsområdet
Kiladalens skolområde har cirka 450 elever i F-6 och omfattar skolhusen i Svalsta, Bergshammar, Jönåker och Ålberga. Totalt arbetar omkring 80 personer inom området. Skolorna ligger längs gamla E4:an utanför Nyköping, nära skog och ängar, och alla klassrum har smartboards. Varje skola har tillgång till skolskog och skolbibliotek. Trygghetsteam, kuratorer och skolsköterskor finns regelbundet på plats.
Vi arbetar medvetet med divisionens skolutvecklingsplan med fokus på kollegialt lärande och ett naturligt ledarskap oavsett funktion i verksamheten. För oss är det viktigt att du som söker är väl förtrogen med skolans styrdokument och kan omsätta dessa i handling. Eftersom vi utgår från ett kollegialt lärande och samverkan, har det betydelse att du både delar med dig av din kompetens och erfarenhet och är nyfiken på dina kollegors. Det är så vi lär tillsammans och också fångar våra elevers nyfikenhet och lust till lärande! Som lärplattform använder sig kommunen av Schoolsoft.
Svalsta skola - nykoping.se
Bergshammar skola - nykoping.se
Jönåkers skola - nykoping.se
Ålberga skola - nykoping.sePubliceringsdatum2026-02-16Arbetsuppgifter
Nu söker vi en 4-6-lärare med mentorsuppdrag i vår åk 5 på Svalsta skola. Svalsta skola är en F-6-skola med tillhörande fritidshem. Skolan har ca 245 elever och vi är ca 35 st i personalstyrkan. Vi vill så gärna ha dig som en i vårt team - välkommen in med din ansökan! Vi berättar gärna mer om tjänsten när vi ses på intervju! Denna tjänst är också möjlig att söka inom ett försteläraruppdrag. Se separat annons.Kvalifikationer
Vi söker grundlärare med legitimation utfärdad av Skolverket. Du har en klar pedagogisk insikt och förmåga att omsätta läroplanens mål i ditt arbete. Du har ett tydligt ledarskap och står stark i dina elevgrupper. Du är flexibel, strukturerad och väl förberedd. Du är en trygg och välgrundad pedagog som utmanar och stimulerar eleverna till utveckling. En stark tro på samarbete som framgångsfaktor för den pedagogiska utvecklingen, är en självklarhet för dig. Du har en rak och ödmjuk kommunikation med vårdnadshavare och skapar tillitsfulla relationer till såväl kollegor, elever och vårdnadshavare. Vi ser det som särskilt meriterande med goda vitsord om ett gott ledarskap i klassrummet samt erfarenhet och kompetens kopplat till svenska eller/och matematik.
Från och med 1 december 2013 gäller legitimationskrav vid tillsvidareanställning. Bifoga din legitimation i din ansökan.
Välkommen in med din ansökan!
ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.
Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat byggs Ostlänken som är en 16 kilometer ny dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. Det byggs också nya resecentrum: ett i centrala Nyköping och ett vid Stockholm Skavsta flygplats. Utvecklingen kommer att påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.
• Provanställning kan komma att tillämpas.
• Denna tjänst kan komma att krigsplaceras i kommunens krigsorganisation vilket innebär att kommunen säkerställer tjänsten vid höjd beredskap.
• För denna tjänst kan en säkerhetsprövning komma att göras enligt säkerhetsskyddslagen.
• Tester i tidigt urval kan komma att användas i denna rekrytering.
• När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker.
• Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
• Inom vår verksamhet gäller lagen om registerkontroll (SF 2000:873). Ytterligare information ges i samband med eventuellt anställningserbjudande.
• Kontroll av lärarlegitimation görs hos Skolverket.
• Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för redan anställd personal.
#LI-Onsite Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C305658". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nyköpings kommun
(org.nr 212000-2940), https://www.nykoping.se/jobb-och-arbetsmarknad/lediga-jobb/sa-har-gar-en-rekrytering-till/ Arbetsplats
Nyköpings kommun - Division Utbildning Kontakt
Rektor
Katja Ahlin katja.ahlin@nykoping.se 0155-24 88 27 Jobbnummer
9743385