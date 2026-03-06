Growth Marketing Manager
2026-03-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Growth Marketing Manager
Meetly Group AB - Stockholm
Vill du driva tillväxt för plattformar där talanger, arrangörer, företag och publik möts?
Meetly Group AB söker en Growth Marketing Manager med ett tydligt uppdrag: driva trafik, leads och konverteringar till våra plattformar och tjänster.
Du kommer arbeta datadrivet med hela den digitala tillväxtresan - från att attrahera nya kunder till att optimera konverteringen på våra webbplatser.
Om Meetly Group
Meetly Group är verksamt inom talent, upplevelser och creator economy och driver flera digitala plattformar:
• Meetly.se - bokningsbolag för evenemang, konferenser och upplevelser, där företag kan boka föreläsare, profiler och underhållning
• Memmo.me - en internationell plattform där fans kan boka personliga videohälsningar från kända profiler
• Memmo Agency - en agentur som företräder kända profiler och kreatörer för samarbeten, kampanjer och uppdrag
• Gigital.se - bokningsplattform för musik och liveunderhållning
Om rollen
Som Growth Marketing Manager har du ett tydligt affärsfokus: att skapa mätbar tillväxt genom digital marknadsföring.
Du ansvarar för att generera nya leads och bokningar till våra plattformar samt optimera kundresan från första kontakt till konvertering.
Rollen kombinerar strategiskt growth-arbete med operativt genomförande.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
• Driva trafik, leads och konverteringar till våra plattformar
• Ansvara för performance marketing (Google, Meta, m.fl.)
• Optimera funnels och konvertering på våra webbplatser
• Arbeta datadrivet med analys, A/B-tester och optimering
• Identifiera och testa nya growth-kanaler
• Ansvara för nyhetsbrev och CRM-kommunikation
• Uppdatera innehåll på våra hemsidor och sociala kanaler
• Initiera kampanjer, samarbeten och partnerskap
• Säkerställa ett konsekvent varumärkesuttryck i våra kanaler
Vi tror att du
• Har 3-7 års erfarenhet av digital marknadsföring eller growth
• Har stark erfarenhet av performance marketing och lead generation
• Är van vid att arbeta datadrivet och experimentellt
• Har erfarenhet av verktyg som t.ex. Google Analytics, Meta Ads, Google Ads, CRM eller marketing automation
• Förstår hur trafik, funnels och konvertering hänger ihop
• Är analytisk, självgående och resultatorienterad
Erfarenhet från marketplaces, e-commerce eller digitala plattformar är meriterande.
Vad vi erbjuder
• En nyckelroll i ett växande entreprenöriellt bolag
• Möjlighet att arbeta med välkända profiler, kreatörer och upplevelser
• Stor möjlighet att påverka tillväxt och strategi
• Kort väg från idé till implementation
Publicering​sdatum​2026-03-06
Skicka din ansökan och CV till rekrytering@meetly.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
E-post: rekrytering@meetly.se
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559014-0637)
Jungfrugatan 38 (visa karta
)
114 44 STOCKHOLM Jobbnummer
9781834