Grovplåtslagare till Norge

Stoica Sprinkler AB / Grovplåtslagarjobb / Stockholm
2025-12-16


Nidab Produktion AB är ett internationellt serviceföretag inom offshore och maritim verksamhet. Vi har främst projekt i Europa men det förekommer även att vi har projekt utanför Europa. Våra kunder är ofta globala företag som verkar inom olja & gas alternativt tung industrin. Nidab Produktion verkar ofta som en del i dessa projekt, antingen som entreprenör eller med utlånad personal. Vi har kontor i Sverige, Norge, Holland och Rumänien och kontoren samarbetar i projekten och ger helhetslösningar åt våra kunder.

För framtida projekt söker vi just nu personal som har erfarenhet av att arbeta som grovplåtslagare.

Publiceringsdatum
2025-12-16

Profil
Vi söker nu erfarna plåtslagare för projekt på varv i Norge.

Observera att du måste ha minst tre års erfarenhet av att ha arbetat som plåtslagare, företrädelsevis grovplåt.

Kvalifikationer
• Giltigt site-test alternativt kunna klara site-test utan problem
• Skära och bocka i grovplåt
• Kunna läsa och följa ISO-ritningar
• Fästa med svets

Vi söker dig som:

• Är strukturerad
• Tycker om att arbeta i team
• Har stort fokus på EHS i ditt arbete
• Är positiv och lösningsorienterad

Vi tror även att du som söker har erfarenhet är van att arbeta på rotation.

Vi erbjuder :

• Konkurrenskraftig lön
• Väldigt goda arbetsvillkor
• Fria resor och boende i Norge (mat ingår)

Välkommen med din ansökan!

Ersättning
Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Stoica Sprinkler AB (org.nr 556645-0093)

Arbetsplats
Nidab Produktion AB

Jobbnummer
9647672

