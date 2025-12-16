Grovplåtslagare till Norge
2025-12-16
Nidab Produktion AB är ett internationellt serviceföretag inom offshore och maritim verksamhet. Vi har främst projekt i Europa men det förekommer även att vi har projekt utanför Europa. Våra kunder är ofta globala företag som verkar inom olja & gas alternativt tung industrin. Nidab Produktion verkar ofta som en del i dessa projekt, antingen som entreprenör eller med utlånad personal. Vi har kontor i Sverige, Norge, Holland och Rumänien och kontoren samarbetar i projekten och ger helhetslösningar åt våra kunder.
För framtida projekt söker vi just nu personal som har erfarenhet av att arbeta som grovplåtslagare.
Vi söker nu erfarna plåtslagare för projekt på varv i Norge.
Observera att du måste ha minst tre års erfarenhet av att ha arbetat som plåtslagare, företrädelsevis grovplåt.Kvalifikationer
• Giltigt site-test alternativt kunna klara site-test utan problem
• Skära och bocka i grovplåt
• Kunna läsa och följa ISO-ritningar
• Fästa med svets
Vi söker dig som:
• Är strukturerad
• Tycker om att arbeta i team
• Har stort fokus på EHS i ditt arbete
• Är positiv och lösningsorienterad
Vi tror även att du som söker har erfarenhet är van att arbeta på rotation.
Vi erbjuder :
• Konkurrenskraftig lön
• Väldigt goda arbetsvillkor
• Fria resor och boende i Norge (mat ingår)
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-16
