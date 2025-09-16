Grovarbetare till byggprojekt
Good Folks Sweden AB / Grovarbetarjobb / Göteborg Visa alla grovarbetarjobb i Göteborg
2025-09-16
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Good Folks Sweden AB i Göteborg
, Järfälla
, Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
eller i hela Sverige
Good Folks söker nu logistik- och miljömedarbetare till våra byggprojekt i Göteborg/Västra Götaland. Vi ansvarar för material- och återvinningshantering på plats, och söker dig som trivs med ett fysiskt arbete i team och vill vara en viktig del i att skapa ordning och flöde på byggarbetsplatsen.
Arbetsuppgifter som kan förekomma
Inbärning av byggmaterial
Transport och hantering av avfall med kärl
Trafikvakt
Sortering av avfall
Rensning av ytor
Hjälp vid montage
Arbete både utomhus och inomhus
Dina egenskaper
Serviceinriktad och hjälpsam
Kan arbeta både i team och självständigt
Tar eget ansvar och initiativ
Meriterande
Erfarenhet av logistik eller bygg
Villkor och erbjudande
Behovsanställning, men vi ser gärna att du kan arbeta minst två dagar i veckan
Stora möjligheter till heltid under lov etc
Arbetstider mellan 06:30-00:00 (varierande)
Ett varierande arbete med ödmjuka och kompetenta kollegor
Möjlighet till utveckling genom utbildningar, nya arbetsuppgifter och arbetsledning
För rätt person finns även möjlighet att ta ett större ansvar i form av arbetsledande uppgifter.
Är du redo för nästa steg i bygglogistiken? Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Good Folks! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
E-post: jobb@goodfolks.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Logistikmedarbetare". Arbetsgivare Good Folks Sweden AB
(org.nr 559102-2198)
413 13 GÖTEBORG Jobbnummer
9510024