2025-11-04
Om tjänsten För uppdrag med start omgående söker vi nu duktiga och arbetsamma grovarbetare för uppdrag i Stockholm. Vi värdesätter punktlighet och lägger tung vikt vid din personliga lämplighet, eftersom arbetet förutsätter en god samarbetsförmåga och kommunikativ kompetens.
Kvalifikationer Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av rivning, eller arbetat inom byggbranschen på något sätt. Detta då det är en fördel om du vet hur rutinerna på en byggarbetsplats ser ut. Men det viktigaste är ändå att du har rätt inställning, är lyhörd och förstår vikten av att arbeta säkert. Du tycker om att samarbeta med andra och förstår vikten av att representera företaget utåt. Du förstår och talar svenska.
Du erbjuds Lön enligt kollektivavtal
Ett glatt team med erfarna kollegor
Ansökan B3P arbetar med ett löpande urval vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi rekommenderar därför att du skickar in din ansökan omgående.Skicka in CV och personligt brev till B3 Personal på www.b3p.se.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att maila ludvig.zettervall@b3p.se
Observera att vi inte tar emot ansökningar och CV:n via mail, endast frågor. Välkommen med din ansökan Ersättning
Enligt Kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-28
