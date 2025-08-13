Grovarbetare

Cmax Resurs AB / Snickarjobb / Göteborg
2025-08-13


Arbetsplatsen är huvudsakligen i Göteborgsområdet och arbetet sker dagtid mån-fre. Du är flexibel, driven och villig att lära dig.
Du är självgående och ser till kvalité i allt du gör.
Du är samarbetsvillig. Enklare arbetsuppgifter så som städning, intransport av material, sortering av material och isolering av väggar.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-27
E-post: rekrytering@cmax.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Grovarbetare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Cmax Resurs AB (org.nr 559005-3673)
Vagnmakaregatan 9 (visa karta)
415 72  GÖTEBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9457329

