Grovarbetare
2025-08-13
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
arbetet sker dagtid mån-fre
Arbetsplatsen är huvudsakligen i Göteborgsområdet och arbetet sker dagtid mån-fre. Du är flexibel, driven och villig att lära dig.
Du är självgående och ser till kvalité i allt du gör.
Du är samarbetsvillig. Enklare arbetsuppgifter så som städning, intransport av material, sortering av material och isolering av väggar.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2025-08-27
