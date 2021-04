Grovarbetare - Young Future Workforce Sweden AB - Maskinoperatörsjobb (kemisk/teknisk) i Växjö

Prenumerera på nya jobb hos Young Future Workforce Sweden AB

Young Future Workforce Sweden AB / Maskinoperatörsjobb (kemisk/teknisk) / Växjö2021-04-03Vi söker en stark person som vill växa in i byggbranschen.UPPDRAGSGIVARE OCH UPPGIFTER: Du kommer arbeta hos ett företag som i huvudsak sysslar med hålltagning. Dom är en av tolv företag i Sverige som har detta som sin specialitet.Hos dem kommer du att syssla med rivningsarbete, ställningsbyggning och bortforsling av material som kastas. Ditt ansvar är att göra ditt jobb bra!DETTA BEHÖVER DU: Förutom att vara en förebild på jobbet så behöver vara uthållig och stark då arbetet är belastande för kroppen. Du bör ha B-körkort samt kursintyg på heta arbeten. Det är stort plus om du har gått ställningskurs.SOM PERSON ÄR DU: Punktlig, slitstark och pålitlig!ANNAT VIKTIGT: Du kommer vara aktuell via bemanning och vid behov. Hos arbetsgivaren kan du förvänta dig allt från timmar till längre projekt. Därför är det viktigt att du som söker jobbet har en annan huvudsaklig sysselsättning eller är studerande.NÄSTA STEG: Vi hör av oss till dig inom en vecka med besked om du går vidare i processen. Alla som önskar får personlig feedback.Varaktighet, arbetstidDeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-04-03Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-09-20YOUNG FUTURE WORKFORCE SWEDEN AB5671307