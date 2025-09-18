Group Manager/itsm Azure Hos Coor I Stockholm
Vill du kombinera en leverans- och leverantörsnära roll med ledarskap för ett specialistteam - som ska växa på sikt?
Coor är en ledande leverantör av integrerade fastighetstjänster i Norden med visionen att genom ett helhjärtat engagemang kring miljö och hållbarhet skapa de hälsosammaste och mest framgångsrika arbetsplatserna. Vår verksamhet är personal- och resursintensiv och beroende av smart optimering tillsammans med en oslagbar kundupplevelse. Ny teknik med sensorer, robotar, drönare, digitala tvillingar och smart användning av data skapar nya spännande möjligheter för oss och för våra kunder.Är du en nyfiken, förändringsdrivande ledare med egen teknisk bas i Azure? Coor söker nu en nyckelperson inom Public Cloud (Azure) med mandatet att leda både teknik, människor och arbetssätt mot framtidens IT-leverans.
Vi erbjuder dig
Du kommer in i rätt skede: stora satsningar sker, men vi är dock fortsatt tidiga på 'resan' i att forma och optimera vår hybridmodell. Här får du alltså mandatet att rita riktningen framåt och bygga ditt team efter de visionerna.
Vi erbjuder dig
• Att leda ett redan nu starkt och lagom stort team, som dessutom kommer utökas under din regi i snar framtid
• Att forma vår hybridmodell och samarbetet med vår driftleverantör
• En roll formad för dig att kunna vara involverad och insatt på riktigt i det operativa, taktiska och strategiska
Utöver det kan vi erbjuda riktigt dedikerade, engagerade och framför allt trevliga kollegor!
Det här gör du hos oss
Detta är en delad roll med leverans- och personalansvar för vår interna förmåga, som just nu består av en IAM-specialist och en M365/Productivity & Collaboration-specialist. Du har även ett ansvar som IT Service Manager för Azure-plattformen, där vi i nära samarbete med vår driftleverantör har ett omfattande avtal och nyttjar en bred uppsättning av Azure-tjänster. Plattformen omfattar både klassiska infrastrukturtjänster såsom virtuella servrar (Azure Virtual Machines), nätverk (Azure Virtual Network), lagring (Azure Storage) och identitetshantering (Entra ID), samt PaaS-tjänster som Azure App Services, Azure SQL och Azure Kubernetes Service (AKS). Vi använder även M365 och andra molnbaserade lösningar för att stödja verksamhetens behov av skalbarhet, tillgänglighet och effektivitet. Du kommer att:
• Leda och utveckla teamet, och bygga vidare på våra interna förmågor
• Bygga upp och kvalitetssäkra vår interna leveransmodell i samarbete med driftleverantör
• Ta ansvar för kostnadsoptimering, licenshantering och kontinuerlig förbättring av Azure-miljön
• Vara både bollplank och beslutsfattare i teknikval, processutveckling och arkitektur och driva frågor både strategiskt och operativt
Naturligt innebär detta att du tillhör vår utökade ledningsgrupp för IT.
Ditt team och arbetsplats
Du blir en del av Coor IT, en organisation med cirka 60 medarbetare som jobbar nära tillsammans i en verksamhet med höga ambitioner. Rollen tillhör Cloud & Platform Services, där du rapporterar direkt till Head of Cloud and Platform Services.
Vi sitter i helt nya lokaler i Solna, där vi träffas på plats cirka tre dagar i veckan, ett sätt för oss att vårda teamkänslan och samarbetet, inom teamet men också med övriga Coor. Resten av tiden jobbar vi flexibelt utifrån vad som passar dig och teamet.
Mer om dig
Vi söker dig som i dagsläget har en ledarroll, antingen med eller utan personalansvar, men som i dagsläget driver och leder ett team med spetskompetens inom drift, infrastruktur, cloud operations (eller liknande) inom Azure. Du har själv en teknisk bakgrund och har arbetat hands-on med drift, optimering, och gärna transformering av Azure-baserade moln- eller hybrid cloud-miljöer.
Det är ett stort plus om du har arbetat i en IT-miljö som driftas och utvecklas både internt och med hjälp av extern leverantör, likaså om du har erfarenhet av leverantörskontakt, leverantörsstyrning och avtalsansvar.
Våra arbetsspråk är svenska och engelska och vi söker dig som är mycket bekväm i att använda båda som arbetsspråk.
Du är en målmedveten ledare, kapabel att fatta beslut och driva frågor på ett strukturerat och engagerat sätt. Din starka kommunikativa förmåga gör att du effektivt bygger relationer inom organisationen, samtidigt som du utgör en trygg, pålitlig och coachande ledare för teamet.
