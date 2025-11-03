Group manager
Därför är detta jobb för dig Till vårt kontor i Västerås söker vi nu efter en affärsdriven och framåtlutad group manager inom vårt affärsområde Hardware & Design.
På Knightec Group är vi omtänksamma, vågar utmana och driver bolaget framåt tillsammans. Du drivs av att få leda och inspirera andra samt att utveckla affärer med kvalitativa leveranser. I Västerås erbjuder vi våra kunder kompetens och tjänster inom teknik-segmentet med fokus på projektledning och produktutveckling.
Du kommer att arbeta inom vårt affärsområde Hardware & Design där vikombinerar bred ingenjörskompetens med djup specialistkunskap och ett användarcentrerat förhållningssätt - för att utveckla fysiska produkter och digitala upplevelser hela vägen från koncept till storskalig produktion. Arbetsuppgifter I rollen som group manager kommer dina fokusområden vara kund- och affärsutveckling samt rekrytering och utveckling av medarbetare. Genom bearbetning av såväl nya som befintliga kunder, utvecklar du vår affär och partnerskap där du säljer hela Knightec Groups erbjudande. Du är en person som naturligt arbetar med försäljning och driver utvecklingen av strategiska affärer och projektåtaganden.
Du kommer leda och ansvarar för ett team på cirka 20 medarbetare där du kommer att mötas av en variation av kompetenser. Du agerar förebild och är en ledare som ser värdet av att investera i medarbetare. Genom nyrekrytering och utveckling av befintlig personal bidrar du till att stärka Knightec Groups kultur och erbjudande. Du bidrar starkt till att forma en modern företagskultur där människor inspireras, trivs och utvecklas.
Som group manager i Västerås blir du också en del av regionens ledningsgrupp. Här blir du en del av ett starkt team där vi på daglig basis utmanar och stöttar varandra för att tillsammans göra verklig skillnad.
Kvalifikationer Du har en god förståelse för tjänsteförsäljning och ett genuint intresse för teknik, vilket gör dig trygg i dialogen med både kunder och kollegor. Du trivs i samarbeten, bygger starka relationer och ser värdet i att utveckla både individer och team. Med erfarenhet från exempelvis produktutveckling, industri eller konsultverksamhet har du lätt att sätta dig in i komplexa sammanhang. Du är en prestigelös ledare med ett kommunikativt förhållningssätt, och har tidigare arbetat nära affären i roller där förtroende, lyhördhet och långsiktighet varit centrala. Har du dessutom erfarenhet av projektaffärer eller ett etablerat nätverk inom branschen är det ett extra plus. Utöver dina personliga egenskaper behöver du ha följande att du har:
Erfarenhet av personalansvar och leda team
Erfarenhet av tjänsteförsäljning
Erfarenhet av B2B försäljning
Erfarenhet av produktutveckling, mekanik eller mekatronik
Branscherfarenhet av energi, fordon eller försvar
Erfarenhet av konsultverksamhet, projektförsäljning eller projektleverans
Du har en god tekniska förståelse
Du kommunicerar flytande på svenska och engelska
En spännande resa med Knightec Group Semcon och Knightec har gått samman som Knightec Group. Tillsammans bildar vi Norra Europas ledande strategiska partner inom produkt- och digital tjänsteutveckling - hur häftigt är inte det?
Med en unik kombination av tvärfunktionell expertis och en holistisk förståelse för affärer hjälper vi våra kunder att förverkliga sina strategier - från idé till färdig lösning. På Knightec Group finns kompetensen, attityden och drivkraften som krävs för att anta de mest utmanande och innovativa projekten.
För våra medarbetare innebär detta fantastiska möjligheter att vara med och forma framtiden genom meningsfulla projekt i teknikens absoluta framkant. Här får du inte bara utvecklas och växa, utan också bli en del av något större.
Låter det som platsen för dig? Häng med på en spännande resa!
Praktisk information Detta är en tillsvidareanställning, placerad på vårt kontor i Västerås, Kopparbergsvägen 11A. Resor i tjänsten kan förekomma till våra kunder. Startdatum så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, men senast 2025-12-07. Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Markus Holmberg, Regional manager. Observera att vi, på grund av GDPR, endast tar emot ansökningar via vår karriärsida.
