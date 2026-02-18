Group Legal Counsel till Sertion
2026-02-18
DET HÄR ÄR VI
Mycket i samhället vilar på sådant vi sällan tänker på. Vatten som ska rinna, värme som måste fungera, energisystem som ska vara trygga och processer som inte får stanna. Hos Sertion samlar vi de bolag som designar, konstruerar, bygger och upprätthåller just dessa system - avancerad rörinfrastruktur, energilösningar, processmiljöer och komplexa VS-installationer som håller sjukhus, industrier, fastigheter och hela samhällen igång. Vi arbetar i några av Nordens mest krävande miljöer: från fjärrvärme och teknisk försörjning till läkemedel, bioprocess och livsmedelsproduktion.
Sertion är en ung och snabbväxande koncern som samlar entreprenörsledda och lokalt förankrade bolag fulla av yrkesstolthet. Här finns hantverksskicklighet, tempo och en kultur där man hjälper varandra. Alla företag som blir en del av Sertion behåller sitt namn och sin identitet - samtidigt som vi bygger något nytt gemensamt. Och det går fort framåt!
På bara ett år har vi förvärvat närmare 20 bolag runtom i Norden och är tillsammans ca 900 anställda. Entreprenörerna väljer oss just för att vi bevarar deras driv och bygger synergier - inte byråkrati. Hos oss får man fortsätta utveckla sina verksamheter och samtidigt vara med och bygga något starkt tillsammans med likasinnade. Därför är vi på koncernnivå ett litet gäng som jobbar nära bolagen och stöttar där vi gör mest nytta. Det är så vi bygger Sertion: enkelt, snabbt och tillsammans. Läs mer om oss på sertion.com
DET HÄR ÄR UPPDRAGET
Vi har ambitiösa tillväxtmål och en drivande motor på den resan är förvärv, både i Norden och på nya marknader i Europa. För att kunna fortsätta växa i högt tempo behöver det legala arbetet hållas ihop på koncernnivå, både i nya affärer och i de bolag vi redan äger. Som vår bolagsjurist är ditt uppdrag att:
Säkerställa att tidigare förvärv integreras fullt ut
Efter varje affär finns åtaganden som ska genomföras. Du tar ett samlat grepp baserat på DD-rapporterna, prioriterar och ser till att utestående frågor hanteras. Det kan handla om att harmonisera anställningsavtal, kund- och leverantörsavtal eller att säkerställa att GDPR och andra regelefterlevnadsfrågor håller rätt nivå.
Driva det legala arbetet i nya förvärv
Vi är kommersiellt och finansiellt starka internt och arbetar i dag med externa jurister i transaktionerna. Som vår interna bolagsjurist ansvarar du för hur den juridiska processen ska se ut vid förvärv, och driver sedan det arbetet. Det innebär att projektleda externa rådgivare, delta i avtalsförhandlingar och säkerställa att affärens villkor får rätt juridisk utformning. Efter tillträde följer du upp och ser till att integrationen landar som planerat.
Ta ansvar för koncernens bolagsrättsliga frågor
Utöver förvärven ansvarar du för bolagsformalia och allt löpande juridiskt arbete. Det innebär att hantera styrelse- och stämmodokumentation, firmateckning, mindre aktietransaktioner och administration kopplad till incitamentsprogram. Du ser till att bolagsdokumentationen är korrekt, uppdaterad och samlad - även när koncernen växer över flera länder och juridiska enheter.
Sätta principer för hur koncernen styrs juridiskt
Dotterbolagens självständighet är viktig för oss. Samtidigt finns frågor där en gemensam struktur är avgörande. Du driver arbetet med att definiera var den gränsen går. När ska koncerngemensamma avtal användas? När krävs koncernbeslut? När bör bolag fusioneras för att förenkla strukturen? Det handlar om att etablera en gemensam nivå som gör koncernen mer robust inför fortsatt tillväxt, utan att ta bort det entreprenörsdriv som byggt affären.
Vara ett affärsnära stöd
Du är ett kvalificerat bollplank i juridiska frågor och hjälper verksamheterna att fatta genomtänkta beslut. Rollen handlar inte bara om att identifiera risker, utan om att värdera dem. Vad är hanterbart? Vad är affärskritiskt? Vad kan vi leva med - och vad ska vi inte acceptera? Med tydliga rekommendationer och ett tryggt omdöme bidrar du till att affären kan gå framåt på rätt grund. Du avgör också när något kan hanteras internt och när extern specialist ska kopplas in.
Du ingår i vårt finance-team, rapporterar till Sertions CFO och är baserad i Stockholm.
DET HÄR ÄR DU
Det här för dig som trivs i skärningspunkten mellan affär, ekonomi och juridik, och som går i gång på Sertions bolagsresa. Du som lyckas i uppdraget och trivs hos oss är:
Erfaren inom M&A och associationsrätt
Du har arbetat med företagsförvärv, antingen på byrå eller som internjurist på bolag. Det gör att du förstår hela processen, från avsiktsförklaring och due diligence till avtal, tillträde och uppföljning. Du är trygg i aktieöverlåtelseavtal och förstår hur juridiska villkor påverkar struktur, pris och risk. Samtidigt är du lika hemma i bolagsrättens administrativa vardag med styrelseprotokoll, firmateckning, registreringar och den löpande bolagsformalian.
Affärsnära i din juridik
Juridiken är för dig en del av affären, inte en kontrollfunktion vid sidan av. Du är bekväm i dialog med vd:ar och ledning och kan resonera kring risk i relation till kommersiella mål.
Självständig och handlingskraftig
Som person är du driven och ser till att saker rör sig framåt. Du trivs i miljöer där mycket händer och är helt okej med att allt inte hinns med samtidigt. I stället prioriterar du det som har störst betydelse och vet när något är tillräckligt bra för att gå vidare. Progression framför perfektion är ditt motto.
En bolagsbyggare
Du får energi av att vara med och skapa något nytt. Otydlighet i början skrämmer dig inte - du ser det som en möjlighet att vara med och forma hur saker ska fungera. Att steg för steg höja nivån och se helheten växa fram passar dig bättre än att förvalta något som redan är helt färdigt.
AIM'S REFLEKTIONER
Det är sällan man får kliva in i en koncern som växer i den här takten. Det som gör uppdraget särskilt intressant är balansen. Personen behöver trivas i spänningsfältet mellan entreprenörsdriv och ordning. För mycket kontroll skapar motstånd. För lite struktur skapar risk. Här krävs omdöme - och en förmåga att avgöra vad som verkligen behöver regleras och vad som kan lämnas orört.
Det här är ett uppdrag där man själv äger det löpande juridiska arbetet, använder externa rådgivare där det är klokt och ser till att koncernen håller ihop juridiskt när den växer.
DET HÄR HÄNDER NU
Tror du att det här är din nästa roll? Då vill vi gärna höra från dig. Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till Anna Josefsson, anna@aimexecutive.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
