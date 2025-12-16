Group Financial Controller till snabbväxande Acurum Group
Acurum Group är en snabbt växande företagsgrupp inom fastighetsrelaterade tjänster i Norden. Koncernen består idag av cirka 30 bolag med totalt 1000 anställda och 1,6 miljarder i omsättning. Visionen är att skapa en ledande nordisk aktör med god lönsamhet och koncernen förväntas därför att växa kraftigt med många förvärv de kommande åren.
Som ett led i Acurums stora tillväxt är det nu dags att tillsätta en ny tjänst med ansvar för koncernredovisning och konsolidering. Vi söker därför dig som vill kliva in i ett spännande skede och axla rollen som Group Financial Controller. Om du är vass på koncernredovisning och gillar att vara med och bygga verksamhet i en expansionsfas ska du inte missa denna möjlighet, välkommen med din ansökan!

Om tjänsten
Som Group Financial Controller ansvarar du för konsolidering och analys av koncernen. I dina arbetsuppgifter ingår följande:
Ansvar för koncernredovisningen och kvalitetssäkring av redovisningen på koncernnivå
Konsolidering av koncernens enheter; för närvarande cirka 60 juridiska personer
Delaktig i månatlig koncernrapportering
Redovisning av förvärv
Stöd i redovisningsfrågor inom koncernen
Kontakt med externa revisorer
Driva utveckling av processer och rutiner
Hålla sig uppdaterad på regelverk och redovisningsprinciper
Acurum redovisar idag enligt K3 men kommer att övergå till IFRS, varför det är nödvändigt att du har kompetens inom detta regelverk. Implementering pågår av konsolideringsverktyget Bright Analytics. I nuläget sker konsolidering och rapportering i Excel.
På huvudkontoret i Stockholms city blir du en del av ett litet och engagerat team. Du rapporterar till Group Finance and Governance Director.
Vem är du?
Vi söker dig som har akademisk examen inom ekonomi med inriktning redovisning eller finansiering. Du har några års erfarenhet av koncernredovisning och konsolidering samt en helhetsförståelse för hantverket. Du får gärna ha en bakgrund sedan tidigare från revision.
Ditt redovisningsintresse är stort och du har goda kunskaper inom IFRS. Vi ser gärna att du har en förståelse för hur förvärvsanalyser görs.
Du är en van systemanvändare och är duktig på Excel. Det är ett plus om du har arbetat med något koncernrapporteringsverktyg.
Din förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift är mycket god.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är proaktiv, ansvarstagande och driven. Du har god analytisk förmåga och trivs när du får vara med och bygga struktur i en föränderlig verksamhet.
Intresserad?
Denna rekrytering avser en tillsvidareanställning på heltid. I rekryteringsprocessen samarbetar Acurum med ProXecutive och 360. Varmt välkommen med din ansökan så snart som möjligt då urval och intervjuer sker löpande. Vid frågor är du välkommen att ringa rekryteringskonsult Ulrika Lewander 070-841 92 21.
Om Acurum Group
Acurum Group erbjuder fastighetstjänster inom luftkvalitet, rörservice och fukthantering i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Acurum ägs av Axcel som är ett nordiskt private equity-företag. Läs mer på acurumgroup.com.
