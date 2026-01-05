Group Financial Controller till Exakta Photo
Pawr AB / Controllerjobb / Malmö Visa alla controllerjobb i Malmö
2026-01-05
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pawr AB i Malmö
, Lund
, Landskrona
, Helsingborg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-05Om företaget
Exakta Photo Group AB är en marknadsledande aktör inom skolfoto. Bolaget har under de senaste åren gått från ett starkt nationellt bolag till en snabbt växande europeisk koncern. Idag består gruppen av 13 bolag i Norden och Storbritannien och genom en ambitiös tillväxt- och förvärvsagenda fortsätter Exakta Photo Group att växa på den europeiska marknaden.
Under 2025 genomfördes fem förvärv, däribland en ledande IT-plattform för volymfotografi med 450 kunder i 30 länder. Koncernen omsätter idag närmre en halv miljard med stabil lönsamhet och har pågående, långt framskridna, försvarsprocesser som ökar omsättningen ytterligare.
Bolaget har ca 150 fastanställda och upp till 600 säsongsanställda, med huvudkontor i Malmö och lokala kontor runt om i Sverige, Norge, Danmark och Storbritannien. Här kliver du in i ett bolag där utvecklingstakten är hög, beslutsvägarna korta och möjligheterna att påverka stora.
Läs gärna mer på exaktaphoto.se.
Om rollen
Som Group Financial Controller får du en central roll i att bygga upp koncernens finansiella struktur, processer och rapporteringsmiljö. Du ansvarar för koncernens finansiella rapportering och analysarbete. Du kommer vara navet i det finansiella flödet, där du tillsammans med CFO och Business Controller säkerställer kvaliteten i siffrorna och skapar insikter som driver affären framåt. Rollen innebär att du både arbetar operativt nära siffrorna och strategiskt med att utveckla en skalbar koncernfunktion som kan stödja en fortsatt internationell expansion.
Det här är en möjlighet för dig som vill kombinera koncernredovisning, controlling, systemutveckling och M&A i en miljö som växer snabbt. Du kommer att samarbeta med CFO/COO, business controller samt finance-funktioner i Sverige, Norden och Storbritannien.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Ansvara för konsolidering och rapportering för Exakta Photo Group
• Upprättande av månads-, kvartals- och årsbokslut för dom svenska bolagen
• Löpande resultatanalys, budget- och prognosarbete samt kassaflödesanalyser
• Vidareutveckling och optimering av nyimplementerade konsolideringssystemet IBM Controller
• Bidra till att bygga en skalbar rapporterings- och BI-struktur för hela koncernen.
• Arbeta med automatisering och effektivisering av processer, rutiner och datakvalitet.
• Arbeta operativt med integration av nya enheter in i koncernens finansmiljö.
• Stötta CFO vid finansiella analyser och due diligence-arbete.
• Stötta ledningen med finansiella beslutsunderlag och strategisk analys
• Kontakt med externa revisorer och ansvar för svenska årsredovisningar
• Samarbete med internationella finansteam i Norge, Danmark och Storbritannien
Om dig
Vi söker dig som både är trygg i din tekniska kompetens inom ekonomi och samtidigt har en affärsmässig förståelse som gör att du ser samband mellan siffror och strategiska beslut. Du har en naturlig vilja att ta ägarskap, driva förbättringsarbete och bygga strukturer samt trivs i miljöer där det händer mycket och där du får möjlighet att påverka. Att vara med och forma arbetssätt i ett internationellt bolag med tillväxtambitioner motiverar dig och du har ett starkt driv att bidra till koncernens fortsatta framgång.
För att lyckas i rollen ser vi att du har en god analytisk och kommunikativ förmåga, är prestigelös samt att du trivs i en roll där du både jobbar operativt och strategiskt.
Följande är krav för tjänsten:
• Civilekonomexamen eller motsvarande
• 3-6 års erfarenhet inom finansiell controlling, redovisning eller revision
• Erfarenhet av koncernrapportering och konsolidering
• God förståelse för ekonomisystem och starka Excel-kunskaper
• Erfarenhet av IBM Controller eller liknande verktyg
• Förmåga att bygga och förbättra finansiella processer
• Tidigare exponering mot internationell koncernredovisning
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande:
• Erfarenhet av internationellt företag och eller P/E ägt bolag
• Varit delaktig i bolagsförvärv
Övrig information
Start: Så snart som möjligt
Plats: Malmö
Omfattning: Heltid
Lön: Enligt överenskommelse
Bakgrundskontroll kommer genomföras på de kandidater som går vidare i processen.
Om du har frågor om tjänsten ber vi dig att maila våra ansvariga rekryterare Oskar Wendel på oskar.wendel@emploid.se
, eller Anders Romberg på anders.romberg@emploid.se
och ange vilken tjänst det gäller.
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
Nyckelord: Financial Controller, Group Controller, Koncernredovisning, Cognos, Ekonomistyrning, Kassaflödesanalys, Konsolidering, Budget, Prognos, IFRS, Ekonomisystem, Redovisning, Intern kontroll, Revisorsbakgrund, Tillväxtbolag, Private Equity, Malmö, E-handel, Retail, Finansiell rapportering Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pawr AB
(org.nr 559009-2481) Arbetsplats
Emploid AB Jobbnummer
9669249