Group Financial Controller till Awardit
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2026-06-29
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Group Financial Controller
Awardit är Nordens ledande aktör inom lojalitetsprogram och presentkortslösningar. Vi är specialiserade på att hjälpa företag att motivera och belöna sina anställda, partners och kunder genom att erbjuda innovativa, unika och skräddarsydda lojalitetslösningar. Awardits största ägare är Polaris Private Equity. Awardit har som målsättning at bli den ledande aktören på marknaden. Hittills har man genomfört tretton förvärv i Norden och DACH-regionen och planen är att dubbla omsättningen och utvecklas ytterligare. Koncernkontoret ligger i Göteborg.
Om jobbet som Group Financial Controller
Som Group Financial Controller på Awardit Group blir du en central del av koncernens finansfunktion och rapporterar till Group CFO. Rollen har ett tydligt fokus på och ansvar för koncernredovisning, finansiell rapportering och utveckling av processer inom Group Finance.
Du kommer arbeta nära både koncernledning och lokala finansfunktioner, och agera nyckelperson i att säkerställa kvalitet, transparens och efterlevnad i den finansiella rapporteringen. Rollen innebär också att stärka finansiell compliance inom koncernen samt bidra till att utveckla lokala finansorganisationer. Awardit söker en nyfiken och driven person med rätt inställning som kan bidra till företagets fortsatta utveckling. Rätt person är inte bara tekniskt skicklig utan också motiverad att ständigt förbättra och optimera finansiella processer för att stötta Awardits långsiktiga mål och tillväxt.
Group Finance ansvarar bl.a. for koncernrapportering, intern kontroll, riskhantering, budget-och prognosprocesser, transfer pricing, finansiering samt utveckling av finansorganisationen och systemstöd.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Ansvara för koncernens konsolidering och rapportering enligt IFRS, månads, - kvartals -och årsbokslut samt upprätta legal koncernredovisning
Driva förbättringar gällande koncernens rapporterings-och konsolideringsprocesser
Vidareutveckla redovisningsprinciper och riktlinjer inom koncernen
Systemägarskap för koncernkonsolideringssystemet Aaro
Projektleda och driva process för externrevision av koncernen
Etablera och vidareutveckla ramverk för Financial Compliance – Financial handbok
Säkerställa efterlevnad av IFRS, interna policies och regulatoriska krav
Vara rådgivande i redovisningsfrågor samt skattefrågor gentemot dotterbolag
Driva projekt inom Group Finance med fokus på förändring, -effektivisering och kvalitet
Din Profil
Du har relevant högskoleutbildning inom ekonomi och finans och du har några års erfarenhet av koncernredovisning och ekonomisk rapportering, gärna enligt IFRS. Erfarenhet från internationell koncernstruktur och koncernkonsolideringssystemet Aaro är meriterande. Erfarenhet av och förmåga att analysera resultat- och balansräkning sam kassaflödesrapportering och uppbyggnad av kassaflödesanalys är viktigt.
Som person är du självständig och drivande, du tar ägarskap från idé till genomförande. Du är strukturerad med hög kvalité i leveranser och du har en pedagogisk och kommunikativ förmåga att utbilda andra. I rollen är det viktigt att du är nyfiken, analytisk och ser lösningar. Du är relationsskapande och stark i att bygga nätverk.
Awardit erbjuder
En central roll i en växande internationell koncern där du får möjlighet att påverka utvecklingen av Group Finance och tillhörande Finance Community som helhet. Vi erbjuder dig en dynamisk miljö med fokus på förbättring och utveckling. Vi sitter i mycket trevliga kontor i Gamlestan tillsammans med ett 40 tal kollegor från andra avdelningar.
I denna rekrytering samarbetar Awardit med Novum Executive. Du är varmt välkommen att kontakta researcher Emmy Lewing, emmy.lewing@novumexecutive.se
vid frågor. Urval och intervjuer börjar vecka 32. Varmt välkommen med din ansökan under sommaren. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Novum Executive AB
(org.nr 559281-5418)
Kyrkogatan 30 (visa karta
)
411 15 GÖTEBORG Kontakt
Researcher
Emmy Lewing emmy.lewing@novumexecutive.se 0735230493 Jobbnummer
9983296