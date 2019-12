Group Financial Controller - Mpya Finance AB - Administratörsjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Mpya Finance AB

Mpya Finance AB / Administratörsjobb / Stockholm2019-12-24Är du en erfaren Financial Controller med god kunskap inom koncernredovisning? Vill du jobba på ett företag där du varje dag bidrar till att ge andra människor ett bra liv och där du erbjuds ett jobb med spännande utvecklingsmöjligheter? Då kan detta vara tjänsten för dig!Om rollenI rollen som Group Financial Controller kommer ditt huvudsakliga ansvar bli att analysera och sammanställa koncernens rapportering samt kontinuerligt arbeta med att förbättra och effektivisera rapporteringsprocessen. Du kommer supporta respektive affärsområde samt centrala funktioner med din expertis. Du kommer även att vara drivande i varierande projekt inom ditt område. Verksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Norge och Danmark.Som Group Financial Controller kommer du att ingå i ett centralt ekonomiteam om ca 10 personer och rapportera till Group Finance Director. Därutöver kommer rollen att jobba nära respektive affärsområdes ekonomifunktioner.Din ProfilVi söker dig som har minst fem års erfarenhet av financial controlling och mycket god kunskap i koncernredovisning. Du har även en akademisk examen inom ekonomi. Det är meriterande om du tidigare har drivit finansiella projekt och då verksamheten bedrivs i Norden, ser vi det som fördelaktigt om du förutom engelska är flytande i något av de nordiska språken.Du trivs i föränderlig miljö och då Humana är ett dynamiskt och växande bolag är du en person som triggas av utveckling. Det är väsentligt är att du är en analytisk person som har ett sinne för affären och att du är van vid att snabbt sätta dig in i och förstå helheten. Du har ett eget driv och en vilja att påverka verksamheten och är lösningsorienterad samt resultatfokuserad. Vi på Humana tycker att samarbete är viktigt, därför är det även betydande att du är kommunikativ och har lätt för att skapa goda relationer, både externt och internt.Vårt erbjudande till digPå Humana har vi en bra anledning att stiga upp och gå till jobbet varje dag. Vi är hängivna uppgiften att ge så många människor som möjligt ett bra liv. Och vi har tur - vi har 15 000 talangfulla medarbetare. Vi tror på att ge våra medarbetare eget ansvar och på att ha starka ledare som inspirerar, stödjer och coachar. Vi bygger varaktiga relationer - med våra kunder, med våra samhällspartner och med varandra. Vi hjälper våra medarbetare att utveckla sin kompetens och bygga meningsfulla karriärer. Vi är aldrig färdiga utan alltid på väg att bli bättre och vi har roligt på jobbet!Om HumanaHumana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag med cirka 15 000 hel- och deltidsanställda medarbetare som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humanas intäkter under 2018 uppgick till 6 725 MSEK. Humana är ett tillväxtbolag med fokus på hög kvalitet och nöjda kunder. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016 och har huvudkontor i Stockholm. Mer information finns på www.humana.se Har vi väckt ditt intresse?I denna rekrytering samarbetar Humana med Mpya Finance. Har du frågor gällande rekryteringsprocessen eller kring tjänsten är du välkommen att kontakta Åsa Schramm, asa.schramm@mpya.se eller Elin Allskog, elin.allskog@mpya.se . Då vi alla njuter av ledighet under jul och nyår så kan du förvänta dig återkoppling först i januari. Välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstid2019-12-24Enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-02-16Mpya Finance AB5019251