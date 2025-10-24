Group Finance Support Associate till Investeringsbolag!
2025-10-24
Är du serviceinriktad, nyfiken och har ett öga för detaljer? Nu söker vi en Group Finance Support Associate till vår kund som är ett globalt investeringsbolag. Det är ett långsiktigt uppdrag med start omgående, välkommen in med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Vår kund är en ledande global investeringsorganisation. Företaget fokuserar på att skapa långsiktigt värde genom investeringar i företag, infrastruktur och specialiserade tillgångar över hela världen. Kulturen präglas av entreprenörskap, engagemang och hållbarhet, med ett starkt fokus på att driva positiv samhällspåverkan parallellt med finansiell utveckling. Organisationen har kontor i flera länder och arbetar i en dynamisk och internationell miljö där samarbete, analytisk skärpa och nyfikenhet värdesätts högt.
Group Finance Support är den första kontaktpunkten för finansrelaterade frågor inom organisationen och ansvarar för att säkerställa smidiga och effektiva ekonomiprocesser. Teamet stöttar medarbetare, leverantörer och redovisningspartners i ärenden som rör fakturor, utlägg och andra finansiella processer. Du blir del av ett högpresterande, samarbetsdrivet team som värdesätter nyfikenhet, kommunikation och resultat. Rollen rapporterar till Associate Director för Group Finance.
För denna roll krävs ett godkänt uppvisat belastningsregister och en genomförd UC-kontroll.
Du erbjuds ett spännande och utvecklande konsultuppdrag, en roll som är bred och erbjuder en långsiktig utvecklingsväg. På sikt förväntas rollen utvecklas till att avancera och ta sig ann projekt och är du en person som visar framfötterna finns stor utvecklingspotential till ett långt samarbete.
Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att hantera dagliga förfrågningar, underhålla systemdata, stödja systemimplementeringar och bidra till systemförbättringar. En central del av arbetet är att utveckla och förvalta AI-baserade verktyg som effektiviserar supporten och stärker arbetssätten.
• Hantera inkommande förfrågningar via Zendesk från anställda, outsourcade ekonomifunktioner och externa leverantörer
• Ansvara för användaråtkomst och masterdata i olika system
• Underhålla och förbättra AI-baserade supportbotar inom Group Finance Support
• Stödja dokumentation, testning och implementering av nya systemfunktioner
VI SÖKER DIG SOM
• Har en universitetsexamen inom företagsekonomi, finans, redovisning eller liknande
• Har arbetslivserfarenhet inom ekonomi och service som bedöms relevant
• Har god system- och datavana i Officepaketet, med förmåga att hantera flertalet parallella ärenden samtidigt
• Är obehindrad i svenska och engelska, i tal och skrift
• Grundläggande förståelse för ekonomiska processer som Source to Pay, Record to Report och Travel & Expense
Det är meriterande om du har
• Mycket god erfarenhet från en finans- eller redovisningsroll som bedöms relevant
• Erfarenhet av att arbeta med NetSuite eller liknande system
• Kunskap i Zendesk
• Mycket god kunskap och erfarenhet av arbetet med stora ekonomiflöden
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Stresstolerant
• Målmedveten
• Social
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
