Ground Handling Operations Manager
Swedavia AB
2025-09-10
Vill du jobba i en samverkande roll mellan våra regionala flygplatser? Då har du chansen att kliva in i denna nyinrättade roll hos oss!
Vad innebär rollen? Som Operations Manager för Ground Handling ansvarar du för att marktjänster utförs säkert, effektivt och enligt gällande regelverk på samtliga regionala flygplatser. Du leder det operativa arbetet och ser till att processer, standarder och mål är tydliga, aktuella och följs i det dagliga arbetet - i linje med både interna krav och kundernas förväntningar. Tjänsten innefattar ett formellt ansvar enligt EU-förordning 2025/20, med ansvar för att verksamheten uppfyller myndighetskrav. Du är även Head of De-ice och ansvarar för att avisningsverksamheten följer gällande SAE-standarder.
I rollen ingår även;
Ett nära samarbete med Manager Ground Handling för att införa EU:s regelverk och säkerställa ett effektivt samspel mellan drift och ledning
Definiera och fastställa funktioner, roller, mandat och ansvarsområden inom verksamheten
Följa upp och utveckla arbetssätt för att nå högsta möjliga effektivitet och kvalitet
Ansvara för att marktjänstutrustning inspekteras, underhålls och hanteras enligt föreskrifter
Resor inom vårt flygplatsnätverk förekommer som en naturlig del av uppdraget.
Vem är du? Du är en trygg och drivande ledare på strategisk nivå med stark operativ förmåga som kan omsätta regelverk, säkerhetskrav och riktlinjer till tydliga arbetssätt och praktisk tillämpning i driften. Du har förmåga att se helheten från det lilla till det stora perspektivet och bringa samsyn i de olika verksamheterna på våra regionala flygplatser. Du är lyhörd, strukturerad och relationsskapande med en stark kommunikativ förmåga och ett naturligt fokus på samarbete. Du har dokumenterad erfarenhet av:
Operativ ledning i komplex verksamhet på strategisk nivå, gärna inom flygplatsmiljö
Att leda andra ledare mot gemensamma mål med tydlig riktning och ansvarsfördelning
Att leda förändringsarbete och utveckla processer
Vi ser även att du har:
Goda kunskaper om säkerhets- och kvalitetskrav inom marktjänster
Förmåga att fatta beslut under tidspress och i utmanande situationer
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Relevant högskoleutbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Vad erbjuder vi dig?
I denna roll får du jobba i en dynamisk miljö med många kontaktvägar!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Agnieszka Berglund på agnieszka.berglund@swedavia.se
Sista ansökningsdag är den 28 september 2025. Vi ser fram emot din ansökan!
Hur är det att arbeta på Swedavia? Vårt fokus är att möjliggöra hållbart resande och uppmuntra nytänkande för att skapa en välkomnande, trygg och inkluderande arbetsgemenskap där du kan växa och göra verklig skillnad - läs mer här! Jobba hos oss | Om Swedavia
Då flygplatser är en säkerhetsklassad verksamhet genomgår samtliga kandidater som går vidare i rekryteringsprocessen en bakgrundskontroll. För vissa tjänster även en säkerhetsprövning. Swedavia är även en drogfri arbetsplats med nolltolerans mot droger. Drogtester genomförs före anställning och sker slumpmässigt under anställningen. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Swedavia AB
(org.nr 556797-0818), http://swedavia.se Jobbnummer
