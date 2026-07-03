Grossistkoordinator
Scan Sverige AB / Marknadsföringsjobb / Linköping Visa alla marknadsföringsjobb i Linköping
2026-07-03
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Vill du arbeta med ett av Sveriges starkaste varumärken inom livsmedel och bidra till att skapa affärer nära både kund och kök? Scan Sverige är landets ledande kött- och charkuteriföretag och en del av Lantmännen. Tillsammans med våra medarbetare och leverantörer levererar vi dagligen lokalproducerad och välsmakande mat – samtidigt som vi bidrar till en hållbar och livskraftig svensk köttproduktion.
Nu söker vi en Grossistkoordinator som vill ta en central roll i att utveckla våra kundrelationer och säkerställa hög leveransprecision i en affärsnära miljö.
Det här kommer du att göra
Som Grossistkoordinator arbetar du i hjärtat av vår retailaffär där du har en direkt påverkan på både kundnöjdhet och affärsresultat. Du arbetar nära andra koordinatorer, telefonsäljare och fältsäljare i ett engagerat team där ni tillsammans skapar struktur och säkerställer en hög servicenivå mot våra kunder.
I rollen har du daglig kontakt med våra retailgrossister. Du driver och utvecklar flödet kring order, kampanjer och aviseringar, samt hanterar reklamationer. Du fungerar som en viktig länk mellan kund, logistik, planering och key account management, där du bidrar till att skapa smidiga flöden och lösa problem som uppstår i vardagen.
Du arbetar proaktivt och affärsmässigt med att prioritera order, säkerställa leveransprecision och utveckla relationer med några av våra viktigaste kunder. Rollen innebär en varierad vardag där du har möjlighet att påverka arbetssätt, utveckla processer och bidra till en ännu starkare position hos våra nyckelkunder.
Tjänsten är ett vikariat på heltid på cirka 1 år med placering på vårt säljkontor i Linköping.
Det här behöver du för att lyckas och trivas
Du har:
Erfarenhet av kundnära arbete exempelvis inom livsmedel, retail, logistik eller affärsstöd
Gymnasieutbildning samt gärna eftergymnasial utbildning inom administration, logistik eller ekonomi
Goda kunskaper i Excel samt vana att arbeta i affärssystem
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av, eller intresse för, livsmedelsbranschen, gärna inom kött och chark samt erfarenhet av Infor M3.
Du är:
Strukturerad och har förmåga att planera och prioritera ditt arbete effektivt
Ansvarstagande och noggrann i ditt arbetssätt
Lösningsorienterad och trygg i att hantera utmaningar i ett högt tempo
Relationsskapande och trivs med många kontaktytor, både internt och externt
Kommunikativ och professionell i din dialog med kunder och kollegor
Vad vi erbjuder dig
Vi erbjuder en omväxlande och affärsnära roll i ett välkänt varumärke med stark förankring i svensk livsmedelsproduktion. Du blir en del av ett engagerat team där samarbete, kvalitet och hållbarhet står i fokus. Hos Scan Sverige får du möjlighet att utvecklas och arbeta i en organisation som kombinerar affärsmässighet med långsiktigt ansvarstagande, både för våra kunder och för samhället i stort.
Låter det intressant?
Vi hoppas det! Du ansöker till tjänsten online, gärna så snart som möjligt eftersom urval sker löpande, men senast den 5:e Augusti. I din ansökan har du möjlighet att bifoga ditt CV eller länka till din LinkedIn-profil. För att skapa en rättvis och inkluderande rekryteringsprocess ber vi dig även att besvara urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Under processen använder vi psykometriska tester och kompetensbaserade intervjuer för att säkerställa en objektiv och träffsäker bedömning.
För slutkandidat kommer en bakgrundskontroll att genomföras. Har du frågor om tjänsten eller processen är du varmt välkommen att kontakta Frida Falk, Talent Acquisition Specialist, på Frida.falk@lantmannen.com
Vi ser fram emot din ansökan!
Scan Sverige är landets ledande kött- och charkuteriföretag och ägs av Lantmännen. Tillsammans med våra 1 800 medarbetare och 6 000 samarbetsgårdar utgör vi en samlad kraft för framtidens köttproduktion. Genom vårt hantverk och omsorg om hela värdekedjan levererar vi dagligen lokalproducerad och välsmakande mat till hela landet – samtidigt som vi skapar möjligheter för ett livskraftigt och självförsörjande Sverige. Med våra välkända varumärken Scan, Pärsons och Bullens och den gemensamma kraften hos våra medarbetare och leverantörer leder vi omställningen till en ökad och mer hållbar svensk köttproduktion.
Mer om Scan Sverige Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Scan Sverige AB
(org.nr 556655-4597)
582 73 LINKÖPING Arbetsplats
Scan Sverige Jobbnummer
9992396