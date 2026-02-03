Grönytearbetare | Lernia Bemanning | Kävlinge
Är du en naturälskare som njuter av att se ditt arbete blomstra? Som trädgårdsskötare hos vår kund i Kävlinge får du chansen att förvandla grönytor till vackra landskap, samtidigt som du arbetar självständigt i den friska luften. Upptäck glädjen i att skapa och vårda vår omgivning. Publiceringsdatum2026-02-03Om tjänsten
Som grönytearbetare hos vår kund i Kävlinge kommer du att arbeta runt om i hela Kävlinge kommun. I rollen utför du varierande arbetsuppgifter inom yttre skötsel, där fokus ligger på löpande underhåll av grönytor och offentliga miljöer.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Gräsklippning, trimning och ogräsrensning
Röjning och beskärning
Skötsel av hårdgjorda ytor
Renhållning, såsom tömning av papperskorgar och skräpplockning
Plantering av buskar och träd kan förekomma
Om dig
Har tidigare erfarenhet av park- och trädgårdsskötsel
Är noggrann, serviceinriktad och ansvarstagande
Trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra
Kan planera och prioritera dina arbetsuppgifter samt ta egna initiativ
Har goda kunskaper i svenska och engelska
Innehar B-körkort (krav)
Har du dessutom erfarenhet av arbetsledning ses det som meriterande.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Om du har några frågor eller funderingar, vänligen kontakta konsultchef Sandra Lundin på 072-401 27 51. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen kommer du att behöva verifiera din identitet via BankId innan kontrollen genomförs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02
