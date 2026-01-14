Grönsaksarbetare Säsongsanställning
Viklundagård AB / Växtodlarjobb / Höganäs Visa alla växtodlarjobb i Höganäs
2026-01-14
, Bräcke
, Helsingborg
, Ängelholm
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Viklundagård AB i Höganäs
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Vi söker grönsaksarbetare till nästa säsong. Arbetet startar under våren och pågår i cirka sex månader. Tjänsten innebär praktiskt arbete inom grönsaksodling och är till viss del fysiskt, med moment som kan innebära lyft och arbete utomhus.
Arbetsuppgifterna består främst av skörd av grönsaker, utplantering av plantor samt packning av tomater och gurka. Du behöver kunna följa instruktioner och hålla god hygien i arbetet.
Arbetstiden är schemalagd och omfattar cirka 36 timmar per vecka (deltid ca 80%), med möjlighet till upp till 100% under högsäsong. Helgarbete kan förekomma. Arbetet sker på två olika gårdar, vilket gör att körkort är meriterande.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av odlingsarbete och truckkort är ett plus. Du behöver kunna kommunicera på svenska eller engelska. Det är meriterande om du även talar polska, litauiska eller ryska. Vi har medarbetare från flera olika länder och det är viktigt att du bemöter alla med respekt oavsett bakgrund. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
E-post: viklundagardkontoret@outlook.com Arbetsgivare Viklundagård AB
(org.nr 556870-1071)
Prästavägen 417 (visa karta
)
263 65 VIKEN Jobbnummer
9684873