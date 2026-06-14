Grisskötare
Göranssons Gris AB / Djuruppfödarjobb / Varberg Visa alla djuruppfödarjobb i Varberg
2026-06-14
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göranssons Gris AB i Varberg
Göranssons Gris AB är ett familjeföretag med grisproduktion och växtodling strax utanför Tvååker.
Vi har en smågrisproduktion med 400 suggor plus rekrytering.
Då en av våra anställda skall vara föräldraledig behöver vi ytterligare en grisskötare som gemensamt med oss och våra anställda vill utveckla vår grisproduktion och sträva mot ständig förbättring av våra produktionsresultat.
Vi söker dig med stort intresse för grisar och gott "djuröga" samt har lätt för att samarbeta. Utbildning inom lantbruk och grisproduktion är ett plus men ett brinnande intresse värderar vi också högt.
Arbetsuppgifterna är alla förekommande arbeten inom grisproduktion.
Tjänsten är 100% även vissa helger.
Avtalsenlig lön och tillträde enl överrenskommelse.
Körkort och att kunna behärska svenska språket är ett krav.
Välkommen med din ansökan senast 31/5 2026, med en beskrivning av dig själv och referenser med kontaktuppgiter till: getakulla12yb@himle.se
Har du några frågor kan du ringa mig Yvonne på tel 070-60 00 459.
Vi behandlar ansökningarna löpande Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: getakulla12yb@himle.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göranssons Gris AB
(org.nr 559512-1228)
Getakulla 12 (visa karta
)
432 77 TVÅÅKER Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Yvonne Bernandersson getakulla12yb@himle.se 0706000459 Jobbnummer
9962572