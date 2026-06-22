Grimstaskolan söker en Skolpsykolog
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2026-06-22
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Välkommen till oss
På Grimstaskolan ska varje elev ges möjlighet att nå sin fulla potential och skolan ska vara den bästa skolan för varje elev som går där. Därför söker vi en skolpsykolog som har ett stort engagemang för att göra skillnad. Grimstaskolan är en F-9 skola med cirka 550 elever och 110 medarbetare. Skolan är belägen nära naturreservatet i Grimstaskogen, med några minuters gångväg från Vällingby Centrum med tunnelbana och ett flertal bussförbindelser.
Skolan har en CSU-verksamhet med årskurserna 1-9, förberedelseklass och SU-grupper. Vi har en engagerad och välfungerande elevhälsa med alla professioner som arbetar både övergripande med de olika årskurserna men även riktat mot enskilda elever.
Skolledningen består av rektor, fyra biträdande rektorer samt en administrativ chef. Skolledningen driver skolans systematiska kvalitetsarbete tillsammans med elevhälsan, skolans lektor och förstelärare.
I augusti 2026 flyttar skolan tillbaka in till våra nyrenoverade lokaler, efter att ha varit lokaliserade St Jacobis lokaler i Vällingby i 2,5 år.Publiceringsdatum2026-06-22Dina arbetsuppgifter
Du kommer i rollen som skolpsykolog vara en viktig del i skolans elevhälsoteam tillsammans med skolledningen och övriga professioner inom elevhälsan. Elevhälsoteamets huvudsakliga uppdrag är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att skapa en skolmiljö som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.
Som skolpsykolog ansvarar du för att utföra psykologiska utredningar, diagnostik och bedömningar. Du ger råd och förslag till insatser, följer upp och utvärderar samt remitterar vid behov till vidare behandlingar.
Utöver den direkta elevkontakten kan du även få i uppdrag att handleda och ge konsultation till skolans personal i frågor där psykologisk kompetens är nödvändig. Du bistår med din kompetens vid konfliktlösning och skolans kris- och katastrofhantering och ger handledning och stöd till skolledningen i frågor som rör organisation, grupper, resurser och hantering av enskilda elevärenden.
Som skolpsykolog inom Stockholms stad ingår du i ett nätverk för stadens skolpsykologer samt har möjlighet till extern handledning.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som är legitimerad psykolog och har kunskap och erfarenhet av arbete med barn.
Du har god kunskap om elever med NPF, extra anpassningar och särskilt stöd, med vilken du kan bidra med det psykologiska perspektivet i skolans elevhälsoarbete.
Du har ett gott samarbete både internt och externt och har alltid elevernas bästa i fokus. För att lyckas i rollen som skolpsykolog krävs det att du har en mycket god analytisk förmåga, tar egna initiativ och tillämpar ett evidensbaserat och systematiskt arbetssätt. Du kan arbeta självständigt såväl som tillsammans med kollegor, elever och vårdnadshavare. Du är relationsskapande och förtroendeingivande. Du bidrar med struktur, problemanalys och helhetssyn i det salutogena elevhälsoarbetet. Du har god insyn i grupprocesser och kan hantera kriser och konflikter. Du har god vana att föra journal och dokumentera. För att lyckas är du trygg i dig själv, ditt yrke och har förmågan att både ta för dig – och sätta gränser.
Lockas du av att arbeta hälsofrämjande och med förebyggande insatser gentemot barn och unga, då är det här en tjänst för dig!
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervjuer kommer att ske löpande.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att arbeta på våra skolor krävs att du uppvisar giltigt utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister innan erbjudande av anställning.
Inom Utbildningsförvaltningen tillämpar vi individuell lönesättning reglerat av HÖK och Allmänna Bestämmelser (AB). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Kanngjutargränd 12 (visa karta
)
162 57 VÄLLINGBY Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Grimstaskolan Kontakt
Lovisa Stralje lovisa.stralje@edu.stockholm.se 0722136852 Jobbnummer
9972897