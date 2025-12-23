Grimmans förskola söker förskollärare
2025-12-23
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i - idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!Publiceringsdatum2025-12-23Arbetsuppgifter
Grimmans förskola består av 3 avdelningar och har plats för ca 60 barn. Vi arbetar med ett årslångt tema som utgår från sagans värld. Sagan utgör grunden och utifrån den sker arbetet enligt läroplanen och vår verksamhetsplan med fokus på högläsning, språkutveckling, kommunikation och samspel.
Vi arbetar för att vår förskola ska vara en plats där liten som stor får känna gemenskap och utvecklas till sitt bästa jag. Vår förskola ska genomsyras av ett förhållningssätt där barnen har en central roll och där de får ta stor plats. Barnen ska få möta en vardag i vår utbildning som är trygg, rolig och lärorik. Vår miljö ska vara välkommande och erbjuda platser för möten och där barn kan utveckla sin kreativitet, fantasi och självständighet. Vi fokuserar mycket på vårt bemötande och vårt förhållningssätt till barn, kollegor och vårdnadshavare.
Som förskollärare hos oss bedriver du undervisning utifrån forskning och beprövad erfarenhet så läroplanens mål och intentioner uppfylls. Vi söker dig som känner dig bekväm med en ledarroll och vi värdesätter god organisatorisk förmåga samt att du är lösningsfokuserad. Du genomför utbildningen så omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet samt utformar utbildningen och undervisningen utifrån att varje barnens utveckling och lärande ska främjas. Tillsammans med arbetslaget ansvarar du för det systematiska kvalitetsarbetet. Detta genom att planera, dokumentera, följa upp, utvärdera och reflektera enskilt och tillsammans med kollegor kring utbildningen och undervisningen. Du värdesätter mötet mellan människor och bemöter på ett sätt som är professionellt.
Tjänsten är på 75-100 procent.Kvalifikationer
Vi söker dig som är engagerad, nyfiken och brinner för barns utveckling. Som legitimerad förskollärare, gärna med tidigare erfarenhet inom yrket, är du en tydlig ledare som kan driva arbetet framåt. Du har en stark samarbetsförmåga och bidrar både med kreativa idéer och har ett lyhört förhållningssätt till dina kollegor. Med en positiv inställning ser du lösningar i stället för hinder och har en vilja att ständigt utvecklas och lära nytt. Du värdesätter det mänskliga mötet och har ett professionellt och respektfullt bemötande gentemot alla du möter.
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.
Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Biträdande rektor
