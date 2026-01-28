Grillkock till Frimis Krog i Visby
2026-01-28
Kock sökes till Frimis Krog - sommarjobb i Visby
Vill du laga mat med riktigt bra råvaror, jobba i högt tempo och spendera sommaren innanför ringmuren i Visby? Då kanske Frimis Krog är din nästa arbetsplats.
Frimis Krog är en sommarrestaurang i hjärtat av Visby innerstad. Vi är kända för vårt helgrillade gotländska lamm över öppen eld och vår à la carte-meny som bygger på gotländska primörer och svenska råvaror i säsong. Utöver kvällsservice jobbar vi även med bröllop, event och medeltidsarrangemang - vilket gör jobbet både varierat och utvecklande.Publiceringsdatum2026-01-28Om tjänsten
Vi söker kock/kockar för perioden maj - september med betoning på v 26-33.
Arbetstiderna är främst eftermiddag/kväll.
Bostad finns och lön sätts enligt överenskommelse.
Vem är du?
Du gillar matlagning från grunden och brinner för bra råvaror. Du vet att kvalitet tar tid - men du trivs också när tempot är högt och trycket ligger på. Du är trygg i köket, nyfiken och gillar att jobba i team.
Hos oss kommer du:
jobba nära vår lammkock och ansvara för delar av sommarmenyn
laga mat med gotländska primörer och svenska råvaror
vara del av ett kök som jobbar med allt från à la carte till större event och bröllop
Vi söker dig som vill utvecklas, bidra med energi och som vill ha en sommar fylld av mat, gemenskap och Gotland.
Låter det intressant? Skicka din ansökan och berätta lite om dig själv och din erfarenhet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
