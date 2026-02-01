Grillkock, Kassabiträde
Roslagens Brygghus AB / Restaurangbiträdesjobb / Norrtälje Visa alla restaurangbiträdesjobb i Norrtälje
2026-02-01
Vi söker dig som vill jobba på vår uteservering i sommar med att sköta grillen och servera drycker. På regniga dagar kan du istället behöva hjälpa till med annat som behövs på bryggeriet. Arbetsuppgifter kan variera och anpassas utifrån person. Heltid eller deltid från v.25 till v.32 (8 veckor, mitten av juni till mitten av augusti) Onsdag till Söndag.
Det är bra om du bor runt Norrtälje eller Åkersberga och har B-körkort så du kan ta dig till bryggeriet som har adressen. Starrmora 20, 76113, Riala.
Vi är ett litet bryggeri som tillverkar läsk, öl och cider.
Vid intresse och frågor kontakta Olle på:olle@roslagensbrygghus.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@roslagensbrygghus.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Roslagens Brygghus AB
(org.nr 556998-7208) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9715937