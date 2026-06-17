Grillkock

Topal, Osman / Kockjobb / Huddinge
2026-06-17


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Hej,
Vi behöver en medarbetare till vår restaurang i Sundbyberg. Vi behöver en grillkock som ska hjälpa till med att tillaga enkla grillrätter såsom kebabrätter, spetträtter, hamburgarrätter, förbereda råvaror m.m.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17
E-post: deli.italia.sundyberg@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Topal, Osman
Tjädervägen 1 (visa karta)
141 72  SEGELTORP

Arbetsplats
Berdan Pizzeria

Jobbnummer
9967431

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