Grillkock
Topal, Osman / Kockjobb / Huddinge Visa alla kockjobb i Huddinge
2026-06-17
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Hej,
Vi behöver en medarbetare till vår restaurang i Sundbyberg. Vi behöver en grillkock som ska hjälpa till med att tillaga enkla grillrätter såsom kebabrätter, spetträtter, hamburgarrätter, förbereda råvaror m.m. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17
E-post: deli.italia.sundyberg@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Topal, Osman
Tjädervägen 1 (visa karta
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141 72 SEGELTORP Arbetsplats
Berdan Pizzeria Jobbnummer
9967431