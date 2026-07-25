Grillbiträde
Far Food AB / Kockjobb / Piteå Visa alla kockjobb i Piteå
2026-07-25
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Restaurang Popolare i Piteå söker grillkock. Du som söker ska kunna jobba under stress samt vara bra med kommunikation och teamarbete. Tidigare erfarenhet är meriterande. Har du lätt att lära dig ordnas resten av sig själv. Anställningen är på 6 månader med möjlighet till förlängning samt fast tjänst.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24
E-post: farfoodab@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Grillkock". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Far Food AB
(org.nr 559170-7202)
Munksundsvägen 29 (visa karta
)
941 53 PITEÅ Arbetsplats
Restaurang Popolare Kontakt
Hussein Rezai farfoodab@gmail.com 0764002060 Jobbnummer
10011469