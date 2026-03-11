Grill kock
Vi söker en a la carte-kock med minst två års dokumenterad erfarenhet av arbete i ett professionellt kök. Tjänsten innebär förberedning, tillagning och uppläggning av rätter enligt våra rutiner och kvalitetskrav. Arbetet sker i ett kök med högt tempo och kräver att du kan samarbeta och koordinera arbetet med olika stationer och kollegor. Du behöver kunna kommunicera på svenska och vara trygg i att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Vi söker en person som är stresstålig, ansvarsfull, noggrann och har god förmåga att ta egna initiativ. Erfarenhet från liknande verksamhet och kunskap om hygienrutiner, såsom HACCP, är meriterande. Tillträde sker enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
Ring eller varför inte ett personligt besök. Arbetsgivare Gr8 Foods i Sunne AB
686 30 SUNNE Kontakt
Murat Celepli 0709236508 Jobbnummer
