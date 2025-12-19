Grevhagsskolan söker grundlärare 4-6
2025-12-19
Eksjö kommun är en trygg och levande kommun som välkomnar alla. Här finns stad och landsbygd med både historia och framåtanda. Här verkar den lilla entreprenören och de stora företagarna. Här finns en närhet som ger möjlighet till en meningsfull fritid. Kommunen är en av de största arbetsgivarna och med din hjälp vill vi att våra invånare ska kunna leva ett gott liv. Det når vi genom att samarbeta, arbeta hållbart och ta vara på din kompetens och ditt engagemang.
Inom skolans värld i Eksjö kommun arbetar vi alla engagerat och med ett relationellt ledarskap för att rusta eleverna för framtiden. Under skolåren ska eleverna få en likvärdig utbildning med möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. För att lyckas i vårt viktiga uppdrag strävar vi efter en kultur där trygga ledare, kollegialt samarbete och spännande utvecklingsmöjligheter skapar motivation och arbetsglädje något som återspeglas i goda resultat i våra medarbetarundersökningar. Läs mer om våra utvecklingsområden; tillgängliga lärmiljöer, digitalisering samt språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt på Skolbloggen - Eksjö kommun.
Grevhagsskolans vision och ledord:
Eleverna på Grevhagsskolan ska känna framtidstro och utveckla kompetenser de behöver för att verka och leva i framtidens samhälle. TRYGGHET NYFIKENHET ANSVAR
Våra ledord omfattar även personal som väljer att jobba hos oss. Ledorden finns konkretiserade och omvandlade i handlingar för att lärmiljön och arbetsmiljön på vår skola ska bli så bra som möjligt.
Vill du vara en del av vårt team som arbetar med fantastiska elever på en trevlig arbetsplats? Grevhagsskolan är en fk-åk 6 skola, som är unik i Eksjö kommun, då den både har anpassad grundskola o0ch en särskild undervisningsgrupp för hela kommunen i sin verksamhet. Till skolan hör också fyra fritidshemsavdelningar. Grevhagsskolan är till viss del treparallellig. Grevhagsskolan har en helt ny skolgård och har skogen inpå knuten. Vi har ett väl genomtänkt likabehandlingsarbete och ett elevhälsoteam som till stor del finns på skolan hela veckorna. Skolan har dessutom i huvudsak behörig personal och goda elevresultat. Välkommen till oss!
Vi söker dig som vill arbeta som klasslärare i åk 4 på Grevhagsskolan. Du kommer att arbeta i ett team med två andra kollegor där ni tillsammans undervisar i tre klasser. Du arbetar förebyggande och främjande för att eleverna ska nå så långt det är möjligt.
Din insats i det dagliga mötet och nära samarbete med elever, vårdnadshavare och kollegor är avgörande för att nå målet en likvärdig utbildning och undervisning av hög kvalitet där alla elever ska lyckas. Du förväntas ta ett helhetsansvar för de resultat som uppnås, både kunskapsmässigt och socialt, samt bidra till en trygg och inkluderande utbildning och undervisning. Du arbetar lösningsorienterat och ser möjligheterna.
Kan det vara just dig vi letar efter?Kvalifikationer
Du är legitimerad grundlärare.
Det har erfarenheten och kunskap om att differentiera din undervisning och använder ett inkluderande förhållningssätt. Du ser fördelar med samarbete och tänker i nya banor för att hitta lösningar för verksamhetens bästa.
