Grekiska Grill Bar Lidingö
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2026-07-27
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Grekiska Grill & Bar Lidingö söker kock!
Är du en serviceinriktad och passionerad person med erfarenhet från restaurangbranschen? Vill du arbeta i ett sammansvetsat team där kvalitet och gästupplevelse alltid står i fokus? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2026-07-27Om tjänsten
Vi på Grekiska Grill & Bar Lidingö söker nu en erfaren kock som vill bli en del av vårt team. Du kommer att arbeta i en dynamisk miljö med högt tempo och bidra till att leverera mat av hög kvalitet till våra gäster.Dina arbetsuppgifter
Tillaga grillrätter med fokus på kött, fisk och skaldjur
Förbereda och laga vegetariska rätter
Säkerställa kvalitet och presentation av alla rätter
Bidra till ett gott samarbete i köket
Vi söker dig som
Har erfarenhet av arbete som kock
Är stresstålig och trivs i ett högt tempo
Har ett genuint intresse för matlagning och kvalitet
Är en lagspelare med positiv inställning
Vi erbjuder
Ett härligt och engagerat team
Möjlighet att utvecklas inom restaurangbranschen
En arbetsplats där kvalitet och service står i centrum
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26
lidingo@grekiska.se
E-post: lidingo@grekiska.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adrian AB
(org.nr 559517-0753)
periskopvägen 6 (visa karta
)
181 55 LIDINGÖ Jobbnummer
10012057