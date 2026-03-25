Gravör sökes till Skåne
2026-03-25
GRF Gravstenar är Sveriges ledande tillverkare och leverantör av gravstenar. Vi har en stolt tradition sedan 1906 och egen tillverkning genom hela processen. Även textkomplettering och renovering av befintliga gravstenar löser vi med samma höga kvalitet.
Utanför Kristianstad i Skåne finns huvudkontoret, ett stenkast från stenhuggerier och stenbrott. Med försäljningskontor i Kristianstad, Stockholm, Göteborg, Malmö, Emmaboda och Östersund har vi en stor geografisk spridning som gör att vi är utvalda som samarbetspartner till Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF) och Fonus. Med det samarbetet har vi möjlighet att hjälpa vår kund oavsett var de än befinner sig i Sverige.
Gravör sökes - unikt hantverksyrke ute på Sveriges kyrkogårdar
Vill du arbeta med händerna, vara utomhus och själv planera dina dagar? Trivs du när arbetet är fritt, varierat och kräver både noggrannhet och kreativ problemlösning? Då kan du vara den vi söker.
GRF är ett av få företag i Sverige som erbjuder gravering direkt på plats, ute på kyrkogårdarna. Till skillnad från traditionella stenhuggerier tar vi inte in stenen - vi utför arbetet där den står. Det gör vårt arbete både speciellt och meningsfullt.
Som gravör hos oss arbetar du självständigt ute på olika kyrkogårdar. Du graverar namn, datum och symboler på befintliga gravstenar och ser till att resultatet håller högsta kvalitet. Arbetet är fysiskt, praktiskt och kräver att du kan anpassa dig till olika miljöer och situationer.
Vi söker dig som
• är händig och gillar att lösa problem på plats
• trivs med att planera och strukturera ditt eget arbete
• uppskattar att jobba utomhus.
• är noggrann, ansvarstagande och har öga för detaljer
Tidigare erfarenhet av gravering eller stenbearbetning är meriterande men inget krav - vi lär dig yrket.
• B-körkort
• God fysik
• Förmåga att arbeta självständigt
Vi erbjuder:
• Ett unikt hantverksyrke som få andra behärskar
• Frihet under ansvar och stor variation i arbetsdagen
• Möjlighet att arbeta i vackra och rofyllda miljöer
• Gedigen upplärning och stöd från erfarna kollegor
Vill du bli en del av ett företag som gör något helt unikt i Sverige? Skicka in din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
E-post: joakim.hansen@grf.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Gravör".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare GRF Gravstenar AB
(org.nr 556219-1733)
Norra Bjärlövsvägen 14 (visa karta
)
291 95 FÄRLÖV
För detta jobb krävs körkort.
VD
Joakim Hansen joakim.hansen@grf.se 0708739837
