Grävmaskinist till Stockholm sökes!
2025-10-20
Vi på Submit söker nu efter en grävmaskinist till vår samarbetspartner i Stockholm.Om företaget:
Vår kund är i en stor expansionsfas och jobbar med stora och små jobb runt och omkring Stockholm. Kunden är jobbar ofta med långa uppdrag och letar just nu efter en självgående grävmaskinist omgående. Publiceringsdatum2025-10-20Dina arbetsuppgifter
Då du kommer att jobba självständigt så är det viktigt att du är självgående och kan förstå arbetsordrarna som kommer in till dig. Därför är även svenska i både tal och skrift ett krav.
Profil:
Jobbar bra självständigt men jobbar även bra i grupp
Du ska inte ha några problem med att förstå och ta emot direktiv
Lätt att anpassa dig till olika miljöer
Intresserade av att lära sig nya saker
Krav: Förarbevis för grävmaskin
Erfarenhet med att ha kört grävmaskin
B-körkort
Svenska i tal och skrift
Goda referenser
Plats: Stockholm
Start: Omgående
Lön: Enl avtal
Arbetstid: 7-16
Om oss:Vi på Submit kännetecknas av ett genuint engagemang och strävar alltid efter att skapa de mest gynnsamma förutsättningarna. Vi värdesätter varje individ och sätter stor värdering på att skapa en arbetsmiljö där våra medarbetare inte bara trivs utan också har möjlighet att utvecklas fullt ut. Som konsult hos Submit öppnas dörrar till professionell tillväxt och möjligheter att bygga värdefulla nätverk som kommer att vara en tillgång för dig i framtiden. Vi tror på att investera i våra medarbetares personliga och professionella utveckling. Därför tillhandahåller vi en dedikerad konsultchef som stöttar dig genom hela din resa, och som finns där för att ge vägledning och stöd på vägen mot framgång.
Låter detta som något för dig? Ansök idag! Vid frågor om tjänsten kontakta xxx@submitbemanning.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Submit AB
(org.nr 559072-8837) Arbetsplats
Submit Bemanning Kontakt
Alexander Forslund alexander@submitbemanning.se Jobbnummer
9564092