Grävmaskinist till minigrävare på Kyrkogårdsförvaltningen i Malm

Malmö Pastorat / Maskinförarjobb / Malmö

2022-03-29



Prenumerera på nya jobb hos Malmö Pastorat

Malmös kyrkogårdsförvaltning omfattar ca 150 hektar mark och innefattar alla kyrkogårdar inom Malmös stadsgräns. Kyrkogårdarna är indelade i 3 skötseldistrikt. Dessutom består förvaltningen av transportavdelning, verkstad, krematorium, anläggare och administrativ personal. Vi som arbetar här speglar mångfalden i Malmö. I vårt uppdrag ingår att åt Malmöbor tillhandahålla samtliga tjänster som begravningslagen föreskriver. Vi är ca 230 medarbetare under högsäsong.För att ersätta en vakans så söker vi nu en grävmaskinist till minigrävare.Vilka är vi?Kyrkogårdsförvaltningen består förutom Malmös samtliga kyrkogårdar också av tillhörande stödfunktioner som verkstad, transport, förråd och administration. Totalt består kyrkogårdsförvaltningen av drygt 230 medarbetare. Transportavdelningen består av åtta och verkstaden av 15 medarbetare. Vår maskinpark är modern och verkstaden är nyligen ombyggd till ljusa och ändamålsenliga lokaler. I verkstaden ingår också smidesverkstad och stenverkstad. Arbetsplatsen är förlagd i Malmö, vid Östra kyrkogården. Det är lätt att ta sig hit med bil och buss.Vad innebär tjänsten?Din huvudsakliga placering blir på transportavdelningen och arbetsuppgifter är att köra minigrävare, huvuduppgift blir att gräva gravar inför kistbegravningar, röjningsarbete på gravar, stenlyft åt stengrupp, planera och nyanlägga. Du kan även behöva hjälpa till med andra arbetsuppgifter som att köra lastmaskin och kranbil med lastväxlare.Vem är du?Du har avslutad utbildning från transport/anläggningsgymnasium eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer vara likvärdig. Utbildning eller yrkesbevis för att köra grävmaskin och hjullastare. Du har körkort lägst BC samt YKB och erfarenhet av kranbilskörning. BE-körkort, kranförarutbildning samt erfarenhet av anläggningsarbeten är meriterande.Arbetet är av skiftande karaktär och därför bör du trivas med att jobba i grupp såväl som självständigt. Du är flexibel och villig att lära dig nytt. Noggrannhet och ordningssinne är självklara begrepp för oss även under tidspress.Då vi har många säkerhetsinstruktioner och använder digitala arbetsordrar är det viktigt att du behärskar svenska språket i såväl tal som skrift. Transportavdelningen utför gravgrävningsuppdrag och därför måste du känna dig bekväm i kyrkogårdsmiljö.Vad får du av oss?Vi har trygga anställningsvillkor och säker arbetsmiljö, samt kollektivavtal. Du kommer att få många kompetenta kollegor som är måna om varandra i vardagen. Kontinuerlig kompetensutveckling ser vi som en självklarhet.I vår strävan att skapa arbetsplatser som främjar hälsa erbjuder vi både friskvårdsbidrag och möjlighet att träna på gym i egna lokaler. Med vårt flextidsavtal är det enklare att kombinera arbete och fritid. Vårt lunchkort gör det billigare att luncha på stan.Tillträde enligt överenskommelse.Tjänsten är på heltid. Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning kommer att tillämpas.Arbetstiden är måndag - fredag.Sista dag att ansöka är 2022-04-122022-03-29Malmös alla kyrkogårdar är mångkulturella, vilket förutsätter att du har förståelse för mångfald och trivs i den miljön som kyrkogården representerar.Vi ser gärna kvinnliga sökande för jämnare könsfördelning.Vi tar endast emot ansökningar via länken nedan.Facklig representant Lars Svensson Kommunal: 040-27 93 73Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratFast månadslönSista dag att ansöka är 2022-04-12Malmö Pastorat6483379