Grävmaskinist till Mark & Grund
2025-10-11
, Bjurholm
, Umeå
, Vindeln
, Nordmaling
Är du vår nya Grävspecialist inom Mark och Grund?
Med stolthet, engagemang och erfarenhet grundar vi för hållbara livsmiljöer.
Mark & Grund söker nu dig som vill vara med och forma framtidens utomhusmiljöer i Västerbotten. Vi är ett familjeföretag inom mark- och anläggningsbranschen som har bevarat den familjära känslan och gemenskapen.
Vår framgång bygger på våra medarbetares insatser - tillsammans når vi våra mål genom målfokus, engagemang, tillit och ansvar.
Nu söker vi dig som vill kroka arm med oss och bidra till Mark & Grunds fortsatta utveckling.
Om rollen
Som grävmaskinist hos oss blir du en viktig del av våra bygg- och anläggningsprojekt - allt från hus och bostadsområden till vägar och anläggningar. Dränering, avlopp och grundläggning är stora delar av arbetet.
Du arbetar främst i maskinhytten men deltar även i markarbeten utanför maskinen - därför är förståelse för markarbetarnas uppgifter en viktig del av rollen.
Läsa digitala och traditionella ritningar och beskrivningar för bygg- och anläggningsarbeten
Göra enklare beräkningar
Hantera laser- och GPS-utrustning för höjdmätning och positionering
Hantera maskinstyrning
Sköta maskinens underhåll och utföra enklare reparationer
Om dig
Vi söker dig som trivs med att arbeta utomhus under årets alla årstider och vill bidra till utvecklingen av Västerbottens utomhusmiljöer. Du har yrkesbevis och några års erfarenhet som grävmaskinist.
Du arbetar självständigt, tar ansvar och är lösningsfokuserad. Du bidrar till en positiv stämning på arbetsplatsen, trivs i samarbete med andra och har ett serviceinriktat bemötande mot kunder.
Du uttrycker dig väl i tal och arbetar strukturerat och effektivt.
B-körkort
Erfarenhet av grävning i grävmaskin
Meriterande:
Yrkesbevis som grävmaskinist
Erfarenhet av dränering, avlopp eller grundläggning
Personlig lämplighet väger tungt - rätt inställning betyder mer än något annat.
Vi erbjuder dig
Hos Mark & Grund får du mer än bara ett jobb - du blir en del av en gemenskap. Här får du ett varierat och meningsfullt arbete, moderna maskiner och kollegor som bryr sig på riktigt.
Vi tror på att människor växer med ansvar, och vi vill att du ska växa med oss.
Vi erbjuder:
Friskvårdsbidrag
Ett närvarande och stöttande ledarskap
Möjlighet till kompetensutveckling och vidareutbildning
En modern maskinpark
En arbetsmiljö där trivsel, respekt och gemenskap står i centrum
Följ oss gärna på Instagram @markogrund för att se mer av vår vardag.
