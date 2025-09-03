Grävmaskinist till Entrex
2025-09-03
, Oxelösund
Vi söker en erfaren Grävmaskinist till ett växande och familjärt företag inom mark och anläggning med projekt utanför Stockholm!
Om företaget: Vi är ett företag inom mark och anläggning samt bränslehantering, grundat 2018. Med korta beslutsvägar och en familjär stämning erbjuder vi en arbetsplats där du kan påverka din egen utveckling och vara en viktig del av vår tillväxtresa. Just nu expanderar vi och söker fler engagerade medarbetare! Läs mer om oss på https://entrex.nu/
Om tjänsten: Som grävmaskinist hos oss kommer du att arbeta inom bygg- och anläggningssektorn och ha direkt kundkontakt. Rollen kräver att du är självgående och trivs med att ta ansvar för såväl kundrelationer som maskin och utrustning. Du kommer att arbeta i en tight grupp där samarbete och kommunikation står i fokus.
Arbetsuppgifter inkluderar:
Köra grävmaskin och utföra anläggningsarbeten
Ansvara för maskinens dagliga tillsyn och underhåll
Ha kundkontakt och ansvara för kundrelationer
Arbeta både självständigt och i grupp
Vi söker dig som:
Har god erfarenhet av anläggningsbranschen och grävmaskinsarbete
Har vana av GPS-system
God svenska
Stor maskinvana inom anläggning
B-körkort
Är trygg och stabil med möjlighet att arbeta extra vid behov
Är plikttrogen, lyhörd och social med förmåga att hantera kunder professionellt
Meriterande:
Behörighet för grävmaskin (utbildning kan erbjudas vid behov)
Högt eget driv och förmåga att ta initiativ
C-körkort Publiceringsdatum2025-09-03Övrig information
Geografisk placering: Norrköping, Nyköping och Södertälje med kontor i Nyköping
Arbetstider: Varierande, med utgångspunkt 06:30-16:00. Fredagar slutar vi kl. 13:00
Anställningsform: Fast anställning, tillsvidare med 6 månaders provanställning
Lön: Marknadsmässig
Kollektivavtal: ME - Maskinentreprenörerna
Vad vi erbjuder: Vi erbjuder en god arbetsmiljö med en tight och sammansvetsad grupp. Hos oss är det högt i tak och rak kommunikation. Vi genomför regelbundet aktiviteter för att stärka teamet och erbjuder friskvårdsbidrag, företagshälsovård och kompetensutveckling vid behov. Här blir du en del av en arbetsplats som värnar om personalen och har stor förståelse för individens behov - vi är ett familjärt företag där du är viktig!
Vill du vara med och bygga framtiden tillsammans med oss? Välkommen att skicka in din ansökan!
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Nyköping. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. Den tjänst du söker är hos en av de arbetsgivare som Tillväxt Nyköping samarbetar med. Om du blir erbjuden jobbet blir det alltså denna arbetsgivare - inte Tillväxt Nyköping - som anställer dig. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thread AB
(org.nr 556782-9766) Arbetsplats
Tillväxt Nyköping Kontakt
Elias Åkerblom elias@tillvaxtnykoping.se 0737272162 Jobbnummer
9489567