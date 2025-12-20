grävmaskinist sökes
2025-12-20
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
Odendis Entreprenad är ett familjeföretag med stora ambitioner, stark gemenskap och fötterna stadigt på jorden. Vi befinner oss i en spännande tillväxtfas och söker nu en skicklig och ödmjuk maskinist till en av våra hjulgrävare som vill bli en del av vårt team i Västerås.
Vi söker någon som, likt oss, har höga ambitioner och vill växa tillsammans med företaget - en person som ser möjligheter, tar ansvar och vill bidra till att Odendis fortsätter utvecklas i rätt riktning.
Vi arbetar både som underentreprenörer och driver egna entreprenader, där vi utför allt från markberedning till komplexa anläggningsarbeten.
Under 2026 står vi inför en spännande tillväxtresa - med över hundra tomter i Västerås som vi kommer att utveckla till ett nytt, attraktivt bostadsområde.
Här blir du en del av något mer
Hos oss blir du en del av en arbetsplats som verkligen värnar om personalen och har stor förståelse för individens behov.
Vi är ett familjärt företag där du är viktig, och där man hjälper varandra, har kul på jobbet och känner stolthet över det man skapar tillsammans.
Vi tror att du:
* Har god erfarenhet av anläggningsbranschen och yrkesbevis som maskinförare.
* Är självgående, noggrann och lösnings orienterad i ditt arbete.
* Är proaktiv och engagerad, med yrkesstolthet och en vilja att alltid slutföra varje jobb med detaljerna och kund i fokus.
* Har en positiv inställning och bidrar till en god stämning på arbetsplatsen.
* Vårdar och tar hand om maskiner och verktyg med omtanke och ansvar.
Vi erbjuder:
* En trygg och trivsam arbetsplats med moderna maskiner och goda utvecklingsmöjligheter.
* En chans att vara delaktig i företagets tillväxt och spännande framtida projekt.
* Korta beslutsvägar, omtanke och laganda - här bryr vi oss om varandra och jobbar tillsammans för att lyckas.
Hos Odendis Entreprenad kombinerar vi yrkesstolthet, kvalitet och genuina värderingar. Vi tror att framgång byggs genom engagemang, ansvar och glädje i arbetet.
Vill du bli en del av vår resa?
Vill du bli en del av vår resa?

Välkommen att skicka in din ansökan - eller slå en signal om du vill veta mer. Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: kevin@odendisentreprenad.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "grävmaskinist".
Detta är ett heltidsjobb.
Odendis entreprenad AB (org.nr 556333-9059)
9658180