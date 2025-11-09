Grävmaskinist och Pistmaskinförare
2025-11-09
Energy Consulting söker Grävmaskinist och Pistmaskinförare (Heltid)
Har du erfarenhet som grävmaskinist och söker variation i och nya erfarenheter i ditt arbete. Just nu söker Energy Consulting en grävmaskinist som vill lära sig tekniken i en skidanläggning såsom pistmaskiner, liftar och snökanoner och bidra till skidglädje i Stockholm. Publiceringsdatum2025-11-09Om tjänsten
Vi söker en erfaren grävmaskinist med bakgrund inom anläggningsarbete som vill ha en unik och spännande heltidstjänst. På sommaren kommer du att arbeta med anläggningsprojekt och på vintern går du över till arbetet i våra skidanläggningar där du kör pistmaskin, tillverkar snö och ser till att backarna och liftarna fungerar som de ska. Arbetsuppgifter
Sommar (Grävmaskin och Anläggningsarbete):
Köra grävmaskin och utföra anläggningsprojekt som dränering, husgrunder, trädgårdsprojekt och mindre byggprojekt
Planera och utföra schaktning och markarbeten för vägbyggen och andra projekt
Underhåll av grävmaskiner och arbetsutrustning
Bidra med praktiskt arbete och problemlösning i olika bygg- och anläggningsprojekt
Vinter (Pistmaskin och Skidanläggningsdrift):
Köra pistmaskin och se till att skidbackarna är välpreparerade
Snötillverkning samt schaktning av nedfarter.
Drift och underhåll av skidliftar samt andra delar av anläggningarna
Arbete i våran ordinarie drift med gästen i fokus med arbetsuppgifter som skiduthyrning, liftkortsförsäljning och liftvärd.Om företaget
Vi på Energy Consulting Group of Scandinavia är ett företag med över 15 års erfarenhet av att driva skidanläggningar. Under sommarhalvåret fokuserar vi på anläggningsarbeten och mindre byggprojekt, och under vintersäsongen tar vi hand om våra två skidanläggningar, Ekebyhovsbacken på Ekerö och Ekholmsnäsbacken på Lidingö. Hos oss får du möjligheten att kombinera två yrkesroller - grävmaskinist/anläggare på sommaren och drifttekniker i skidbacken på vintern!
Är du den vi söker?
Den här rollen är perfekt för dig som har stor erfarenhet av grävmaskinskörning och anläggningsarbeten, och som är redo att testa något nytt under vinterhalvåret. Vi söker dig som är tekniskt kunnig, självständig och inte rädd för att arbeta i varierande miljöer. Har du tidigare erfarenhet av pistmaskinkörning eller arbete i skidanläggningar är det en fördel, men vi ger även utbildning för rätt kandidat. Kvalifikationer
Erfarenhet av grävmaskinkörning och arbete med mark- och anläggningsprojekt
Körkort B är ett krav, och C-körkort är meriterande
Teknisk förståelse och förmåga att underhålla och reparera maskiner
Erfarenhet av pistmaskinskörning eller arbete i skidanläggningar är ett plus, men inget krav - vi utbildar gärna
Gillar att arbeta utomhus och är flexibel inför arbetsuppgifter som varierar med säsongenDina personliga egenskaper
Självständig och lösningsorienterad
Flexibel och trivs med att ha varierande arbetsuppgifter
Serviceinriktad och lagspelare som gärna hjälper andra
Ansvarsfull och noggrann, med ett öga för kvalitet och säkerhet
Vi erbjuder:
En unik tjänst med variation mellan sommar- och vinteruppdrag
En roll där du får utvecklas inom både anläggningsarbete och skiddrift
En dynamisk och trivsam arbetsmiljö där ingen dag är den andra lik
Konkurrenskraftig lön och förmåner, samt möjlighet till vidareutbildning
Ansökan: Är du redo att anta en annorlunda och spännande utmaning?
senast Märk din ansökan med Grävmaskinist/Pistmaskinförare".
Vi ser fram emot din ansökan och hoppas att du vill bli en del av vårt team!
Sista dag att ansöka är 2025-11-10
E-post: personal@ekholmsnasbacken.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Grävmaskinist/Pistmaskinförare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Energy Consulting Group Of Scandinavia AB
(org.nr 556753-6379), https://www.ekebyhovsbacken.com/
Ekholmsnäsvägen 87 (visa karta
)
181 41 LIDINGÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ekholmsnäs skidanläggning Kontakt
Platschef
Mats Bergman personal@ekholmsnasbacken.se Jobbnummer
