Grävmaskinist med erfarenhet
Ljungsgården Gräv O Transport AB / Maskinförarjobb / Linköping Visa alla maskinförarjobb i Linköping
2026-01-29
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ljungsgården Gräv O Transport AB i Linköping
Vi på Ljungsgården Gräv & Transport AB söker nu en flexibel, självgående och engagerad Grävmaskinist. Till NY grävmaskin
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet som grävmaskinist och kan hantera hjulgrävmaskin i 16-tons klassen. Du behärskar aktuella grävsystem (GPS), innehar yrkesbevis och har ett stort intresse för att arbeta, förstå och lära dig nya saker.
Hos oss kommer du kunna ha ett varierande arbete, där du har stora möjligheter att utvecklas och kunna ta egna initiativ i ditt arbete. Vi utför grävuppdrag åt lokala byggföretag i Östergötland, men utför även egna anläggningsarbeten stora som små i regionen.
Läs mer om företaget på ljungsgarden.se
Företaget utgår från Linköping men arbetar i hela Östergötland & södra Södermanland.
Lön enligt ök.
Arbetsbil ingår.
Är det dig vi beskriver ovan?
Urval och intervjuer sker löpande, så Sök tjänsten redan idag!
(Ansökningar som inte uppfyller ställda krav besvaras ej)
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.
Sökord:
Grävmaskin , Maskinförare , Maskin, Maskinist Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: jobb@ljungsgarden.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Grävmaskinist". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ljungsgården Gräv O Transport AB
(org.nr 556411-5003)
Maspelösa Ljungsgården (visa karta
)
590 76 VRETA KLOSTER Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ljungsgården Gräv & Transport AB Jobbnummer
9712907