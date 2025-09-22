grävmaskinist (hjullastarförare/traktorförare)
2025-09-22
, Solna
, Sundbyberg
, Lidingö
, Sollentuna
Information om tjänsten
Nice garden söker nu en grävmaskinist
Du kan även få komma att köra traktor med eller utav vagn samt hjullastare.
Under vintern kommer du även få röja snö med hjullastare eller eventuellt traktor
Du kommer att utgå ifrån Danderyd och jobba i framför allt Danderyd/Täby och Lidingö.
Du kommer köra grävmaskiner från 2 ton till 15 ton. Hjullastare från 2,5 ton till 17 ton.
Du måste vara beredd på att kliva ur maskinen och hjälpa dina arbetskollegor om så behövs.
Vi söker dig som
HAR erfarenhet utav att köra grävmaskiner och inte bara hjullastare. Vi ser gärna att du har förarbevis i andra maskiner för att kunna finnas till hjälp till teamet.
Du kan få tillträde omgående
Sista dag att ansöka är 2025-10-22
E-post: patrik@nicegarden.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nice Garden i Sverige AB
(org.nr 556733-6929)
182 55 DJURSHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nice Garden i Danderyd AB Jobbnummer
9520457