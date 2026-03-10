Grävmaskinist Borås/Alingsås/Vårgårda
2026-03-10
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
, Vårgårda
Vill du jobba i ett tryggt familjeföretag med varierande arbetsdagar och moderna maskiner? Då kan du vara vår nästa grävmaskinist!
Om tjänsten
Hos Falks Markentreprenad får du ett självständigt och varierat jobb där ingen dag är den andra lik. Du arbetar med allt från mindre servicejobb till större entreprenader - alltid med kvalitet och säkerhet i fokus.
Vem vi söker
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet inom mark och anläggning
• Har yrkesbevis för grävmaskin
• Gärna har 5 års erfarenhet (men rätt inställning är viktigast!)
• Är en positiv lagspelare som kan arbeta självständigt
• Har god problemlösningsförmåga och vilja att utvecklas
• Har B-körkort (E är meriterande)
• Har erfarenhet av att köra med GPS/3D-styrning (krav)
Vi erbjuder
• En trygg arbetsplats med familjär stämning
• Varierande arbetsuppgifter
• Möjlighet att påverka jobbet och utvecklas i rollen
• Placering i Vårgårda, Borås, Alingsås med omnejd
Intresserad?
Skicka ditt ansökan till Hanna Haggren: hanna@falksmarkentreprenad.se
Märk ansökan med "Grävmaskinist". Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sista dag att ansöka är 2026-03-24
E-post: hanna@falksmarkentreprenad.se
Detta är ett heltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
