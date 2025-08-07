Grävmaskinist / Anläggare
Sevelund AB / Maskinförarjobb / Stockholm Visa alla maskinförarjobb i Stockholm
2025-08-07
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sevelund AB i Stockholm
Erfaren maskinförare / anläggare med erfarenhet av bergspräckning sökes
Det här jobbet passar dig som gillar variation och trivs med att arbeta praktiskt - både i och utanför grävmaskinen.
Vi söker en självgående markarbetare till Sevelund AB i Stockholm. Tjänsten innefattar allt från grävning efter ritning till bergspräckning och kontakt med kund. Det är ett flexibelt och omväxlande arbete där du får ta ansvar och arbeta självständigt - och där du ibland jobbar fysiskt med exempelvis borrning och stensättning.Publiceringsdatum2025-08-07Om tjänsten
Du kommer att arbeta med mark- och anläggningsarbeten i framför allt villamiljöer, där uppdragen varierar från projekt till projekt. En stor del av jobbet handlar om att lösa uppgifter själv - från första samtal med kund till färdig yta. Hos oss blir du en viktig del av ett mindre team med högt tempo och mycket frihet.
Exempel på arbetsuppgifter
Grävning enligt ritning
Borrning och spräckning av berg med handhållen utrustning (darda)
Förberedande markarbeten inför exempelvis platta, mur eller trappa
Kundkontakt - planera och utföra jobb utifrån dialog med kund
Delta i offertbedömning och enklare kalkyler
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av att köra grävmaskin
Har tidigare jobbat med markarbete eller liknande
Kan arbeta självständigt, ta ansvar och fatta egna beslut
Har god förmåga att planera och följa instruktioner
Är punktlig, lyhörd och trivs i kontakt med kund
Har B-körkort
Erfarenhet av borrning/spräckning med darda är starkt meriterande
Anställningsform
Timanställning till att börja med
Möjlighet till tillsvidareanställning för rätt person
Start: Snarast eller enligt överenskommelse
Om Sevelund AB
Vi är ett mindre företag som arbetar med mark- och anläggningsjobb, ofta i villaträdgårdar, med särskild spets inom bergspräckning. Vi är kända för vårt engagemang och noggrannhet - och du som börjar hos oss får ett varierat arbete med stort eget ansvar och mycket frihet.Så ansöker du
Skicka några rader om dig själv till work@sevelund.se
. Vi rekryterar löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-06
E-post: Work@sevelund.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Grävmaskinist / anläggare". Arbetsgivare Sevelund AB
(org.nr 559079-8780) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholm Jobbnummer
9449389